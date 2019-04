El Tribunal Supremo rechaza la querella de Vox contra Torra

El Tribunal Supremo ha rechazado la querella presentada por Vox contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de provocación, conspiración o proposición para la rebelión en relación con la defensa de la vía Eslovena para Cataluña que hizo en Bruselas el pasado 8 de diciembre de 2018.

La Sala de lo Penal no ha admitido a trámite y ha archivado la querella, al no considerar los hechos constitutivos de delitos. Según la sala, la querella expone "simples sospechas" derivadas de opiniones y mensajes de varias cuentas de Twitter emitidos por personas diferentes, "que no tienen relación entre ellos ni con el querellado". Por lo tanto, considera que los hechos denunciados "no constituyen ningún ilícito penal".

La sentencia también señala que "la expresión de una opción política teórica por el modelo esloveno, puede parecer disparatada, irritante e imprudente en Cataluña, pero queda amparada por la libertad de expresión y, aún más en el contexto de la retórica con la que algunos políticos se expresan ante los medios de comunicación, pues es evidente que la expresión de opiniones goza de un mayor margen de libertad que encuentra su único límite en la protección del honor y de la integridad moral frente a la burla, el escarnio o la degradación intolerables".