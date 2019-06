Valls carga contra Albert Rivera en su despedida de Cs

Manuel Valls estuvo ayer demoledor con Ciudadanos, el partido con el que se asoció para luchar por la Alcaldía de Barcelona y que rompió la alianza el lunes después del apoyo del ex primer ministro francés a la investidura de Ada Colau. Valls no es un político al uso. No tiene nada que ver con los que pueblan el panorama político español, que pueden estar horas frente a un micrófono sin decir nada. Ayer, acusó a Rivera de abandonar el liberalismo y preferir pactar con la extrema derecha de Vox a dar apoyo a los socialistas. Cree que la táctica del «cuanto peor, mejor» puesta en marcha, a su entender, por Rivera es «sectaria». | CRISTIAN REINO