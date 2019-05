Veinte veces en su Reino

Los entonces Príncipes de Asturias, don Juan Carlos y doña Sofía, pisaron por primera vez León el 3 abril de 1970. Llegaron a San Marcos en su coche conducido por un joven príncipe, después de parar a tomar café en una gasolinera próxima a la ciudad, para presidir la jura de bandera de cinco mil soldados ante 30.000 miradas en el paseo de Papalaguinda. Fue el primer encuentro con la sociedad leonesa. La visita se prolongó durante tres días. En los 39 años en el trono, el monarca ha visitado León, su reino, en una veintena de ocasiones, once de ellas para presidir la entrega de despachos reales a los sargentos de la Academia Básica del Aire de la Virgen del Camino. El arte, el tren, la universidad, el ejército y los leoneses han atraído la atención de los monarcas, en la que Juan Carlos era rey entre los reyes.

En su primera visita aprovecharon para respaldar la apuesta por la industria que crecía en León y se reservaron visitas a los lugares donde se construía por entonces la Central Térmica de La Robla, la Fábrica de Cementos, La Hullera-Vasco-Leonesa y la Escuela de Formación Profesional. Los reyes visitaron la Virgen del Camino y La Bañeza, además de las instalaciones de la factoría de Antibióticos, una empresa que en aquel año contaba con 535 trabajadores con producciones para nutrición animal, micolio de tetraciclina, vitamina B12 y Neomicina. Cuarenta y cuatro años después, paradojas de la vida, en el día de su abdicación, esta empresa que don Juan Carlos conoció como la que fabricaba 110 especialidades terapéuticas humanas, 26 especialidades veterinarias y 50 para nutrición animal, está en liquidación.

El hombre campechano



En aquella triple jornada, visitaron la Catedral y San Isidoro, con la entrega a la princesa de la medalla de adoradora perpetua, y mientras doña Sofía recorría la ciudad con reuniones en San Cayetano, la Escuela de Enfermería y el colegio doña Sancha, el príncipe, acompañado por el ministro de Ejército, se trasladó a Astorga para acompañar a su regimiento en el campo de tiro del Teleno.

Don Juan Carlos volvió a León el 5 de abril de 1972 para clausurar el tercer congreso nacional de la Comunidad de Regantes. Lo recibió el alcalde de León, Manuel Arroyo, y simbólicamente inauguró las últimas acometidas realizadas por el Ayuntamiento en la capital, como la pavimentación de 120 calles, la urbanización del paseo de Salamanca, la mejora de la red de abastecimiento, las dos primeras pasarelas sobre el Bernesga y otras cuyo coste superaron los 120 millones de pesetas. El acto de clausura del congreso se celebró en el teatro Emperador, abarrotado de público. La crónica publicada en el DIARIO DE LEÓN relata el caluroso recibimiento de la ciudadanía de León. «El príncipe, que fue aplaudido en su paso por las calles hasta el teatro Emperador, ocupó la presidencia en el escenario. Tenía a su derecha al ministro de Obras Pública, y a su izquierda, a al secretario de la organización sindica, Martín Villa».

«León aclamó a los reyes». El DIARIO DE LEÓN abrió su edición del 6 de octubre de 1978 con este título a toda página. Era la tercera visita de don Juan Carlos y doña Sofía, pero la primera como reyes de España. Llegaron para San Froilán en un mes en el que ETA estaba endurecida con los atentados y los cardenales estaban reunidos en cónclave en el Vaticano para elegir al nuevo Papa, Juan Pablo II, el primer pontífice italiano en 400 años. «Los soberanos fueron apoteósicamente recibidos en la plaza del Ayuntamiento por miles de leoneses que, materialmente, con cabían en toda el área del centro de la ciudad». Oraron ante la Virgen del Camino y visitaron la Catedral y San Isidoro. Los reyes comieron sopas de ajo, como es tradición en esas fechas, y se encontraron que en el palacio de Deportes actuaba Manolo Escobar. El periódico reservó una página entera a la crónica de ambiente escrita por Victoriano Cremer, que con su ácida pluma, tituló De la forma que se recibe a su majestad cuando viene a esta ciudad. «Ahora, en estos días romeros de San Froilán, nos disponemos a recibir a los reyes de España. Andamos por el año 1978. Y el ceremonial que se ha dispuesto, yo no digo que corresponda al estilo de la época que vivimos (aunque me parece que no, que es el resultado de una improvisación) pero me parece que no ha tenido ni remotamente en cuenta, ese prontuario de comportamientos oficiales que es el libro de don Francisco Cabeza de Vaca Quiñones y Guzmán, marqués de Fuente-Oyuelo».

El alcalde, Óscar Rodríguez Gardet, emitió un bando un día antes de la visita, en el que instaba a los leoneses a «acudid, sobre la una de la tarde, a la Glorieta de Guzmán, donde ofreceremos la bienvenida oficial a los reyes de España, haciéndoles entrega de las llaves de la ciudad y, posteriormente, en la plaza de San Marcelo, para, frente al edificio del Ayuntamiento, tributarles el homenaje con gratitud y de adhesión de todo León». «Engalanad vuestros balcones», animaba el alcalde, «flamead vuestros pañuelos, que sea la voz del pueblo, en suma, la que haga justicia a la hidalguía y a la hospitalidad de León, llevando por los aires, como un eco interminable, el nombre de los reyes de España». «Os convoco, por ello a que, una vez más, vuestra proverbial cortesía y hospitalidad, se desborden en lo que ha de construir la más fervorosa y entusiasta de las acogidas, como corresponde a una ciudad que supo ser Corte de Reyes y Capital de un Reino, desde el que contribuyó, con su mejor y más gloriosa historia, a la creación de la Hispanidad». Como para no ir.

En el Teleno

Acompañado por el príncipe de Asturias, el Rey visitó por cuarta vez León en noviembre de 1982. El día 11 participaron en unas maniobras en el campo de tiro del Teleno, cerca de Luyego, en el que presenciaron el ejercicio de tiro «Avispa-82». Llegaron en helicóptero acompañados por el jefe del cuarto militar de su majestad, el teniente general Valenzuela. Compartieron comida al aire libre con los asistentes, en una jornada en la que, pese a ser pleno invierno en León, «lució un sol espléndido», como recogen las crónicas del DIARIO DE LEÓN.

El centenario de la línea férrea de Pajares acercó de nuevo a los reyes a León en la que sería su quinta visita a la provincia, una jornada en la que el monarca apostó por el ferrocarril como motor del progreso de España. Acompañados por la infanta Elena, llegaron a la capital a bordo de un Talgo Pendular, tras presidir en la boca SUe del Túnel de Perruca, los actos conmemorativos del centenario de la línea férrea de Pajares. Numerosos leoneses aclamaron el paso de la comitiva real, acompañada por numerosas autoridades. En el discurso pronunciado por don Juan Carlos, tras viajar en el tren del centenario, se hizo una velada alusión a la política seguida por Renfe sobre el cierre anunciado en las líneas férreas deficitarias, dos de ellas en la provincia de León. «La preocupación de la Corona», leyó el rey en su discurso, «sería que, con estas ventajas de partida, perdiéramos el tren del progreso ferroviario. Ello no ocurrirá porque sé que sois conscientes de la importante herramienta de trabajo que tenéis en vuestras manos y de las demandas sociales que existen para poner en marcha el mejor ferrocarril posible y en el que España se pueda permitir en las actuales circunstancias de crisis mundial». Esto lo dijo el rey el 17 de octubre de 1984. Treinta años después, el discurso tiene plena actualidad.

Pero aquella visita institucional destapó un enfrentamiento directo entre el PSOE y el entonces alcalde, Juan Morano y causó malestar entre las autoridades autonómicas presentes ese día. En el recibimiento al monarca no se desplegó la bandera autonómica —sólo la de España y la de León— y la banda municipal interpretó el himno a León. Los reyes se encontraron, al bajar del tren, numerosos carteles a favor de la autonomía leonesa.

La exposición Las Edades del Hombre, trajo a León en 1992 a los reyes en una visita privada acompañados de un séquito de doscientas personas. En esta ocasión llegaron en helicóptero desde Valladolid y aterrizaron en Eras de Renueva. Llovía en León y apenas un centenar de personas esperaban a los monarcas, aunque luego eran un millar los que se agolparon a las puertas de la Catedral. Un año antes, la reina, especialmente vinculada al arte, estuvo presente en el monasterio de Carracedo en junio de 1991. «Los reyes mostraron su entusiasmo por «Las Edades del Hombre», titulaba el DIARIO DE LEÓN en su portada el 1 de julio. «LA reina tiene grandes conocimientos de musicología y mostró especial interés por el sepulcro de los Reyes Católicos y por su iconografía. La reina también elogió la belleza de la Virgen Blanca. Dada la brevedad de la visita no hubo discursos, aunque sí en dos de los diez capítulos en que se dividió la exposición hubo sendas intervenciones musicales que entusiasmaron a los reyes. Fue en «la celebración barroca» en el que la reina sorprendió a todos y se produjo una de las anécdotas de la jornada. doña Sofía siguió partitura en mano la interpretación del Coro Universitario, dirigido por Samuel Rubio. Escuchaba y leía al mismo tiempo.

Edificios en el Campus

La inauguración de cuatro nuevos edificios en la Universidad de León fue la séptima ocasión que aprovecharon los reyes para viajar a León, el 9 de marzo de 1994. El rey expresó su deseo de que la Universidad de León actuase como «un factor dinamizador de aquellos sectores de la sociedad que debió a la actual coyuntura económica, atraviesan una situación de crisis». De nuevo la crisis como argumento en el discurso del rey. Ante la comunidad universitaria, recordó que «el éxito que seamos capaces de alcanzar en la educación y la formación de la juventud, así como en la generación de un pensamiento libre, crítico, constituye el mejor aval para nuestro desarrollo social» Miles de leoneses y más de 5.000 estudiantes vitoriaron a los reyes en su recorrido por el Campus.

Fue otro acto académico el que trajo a los reyes por octava vez a León. En esta ocasión en octubre de 1996 en la inauguración del curso académico. «Un país es y será lo que ha sido y es su escuela», dijo el rey en su discurso. El monarca visitó el colegio público La Palomera y dijo que estos centros «representan hoy a todas las aulas de los colegios e institutos de España que en estas fechas comienzan su trabajo». El acto central de la apertura del curso se celebró en el instituto Padre Isla, que aquel año cumplía 150 años de vida. Cientos de niños y sus padres y madres y el claustro de profesores dieron la bienvenida a los monarcas. En esa ocasión los reyes tuvieron tiempo para visitar el teatro Bérgidum y tal como confesó a las autoridades que asistieron al acto solemne de su inauguración, la reina quedó impresionada.

Los reyes consagraron al Reino de León con su última visita a la capital el 4 de mayo de 2010.. «Los 1.100 años de un Reino y de una tierra que han servido de adelantados a la causa de una España moderna, unida, diversa y plural». Una conmemoración que blasonó el rey con un discurso en el que recordó que «el Reino de León evoca una serie de visiones y conceptos políticos y culturales que resultaron fundamentales para el ser de España, y de gran significación para el resto de Europa. En esa ocasión, los reyes recibieron en San Isidoro la medalla de oro de Castilla y León. El presidente de la Comunidad, Juan Vicente Herrera, subrayó los méritos de la Corona en la fortaleza de las autonomías. «Mis antepasados los reyes de León», dijo el rey «los reyes de León, gobernaron con sentido de Estado en su empeño por hacer del poder un acto compartido». La semblanza histórica que hizo el rey ese día se centró e el «apunte personal» cuando recordó «los emotivos momentos vividos al visitar el Panteón Real». El «espíritu de convivencia y el afán de modernización» le sirvieron al rey para traer la historia del reino a la actualidad»

Academia del Aire

El rey ha visitado la Academia del Aire de la Virgen del Camino en once ocasiones. La primera en 1978 cuando todavía era Escuela de Especialistas. Tras la creación como academia de Aviación y pasar a formar parte de la agenda real como las otras seis academias de España, el rey volvió a León en el 93, 94, 98, 99,, dos veces en 2002, una en la entrega de despachos y otra en una visita oficial fuera de ese acto castrense, en 2004, 2006, 2008 y, por última vez, en 2009.

El resto de las visitas las ha realizado el príncipe Felipe, unas veces en solitario y otras acompañado por la princesa Letizia. El rey nunca ocultó su gusto por León, adonde le gustaba venir de caza, una de sus aficiones favoritas. Ahora, tras su abdicación, León estará en su agenda.