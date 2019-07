Las víctimas del Alvia de Santiago piden una investigación independiente

efe | santiago de compostela

La Asociación Plataforma Víctimas del Alvia 04155 celebró ayer su asamblea anual, en la que acordaron centrar sus reivindicaciones por el sexto aniversario del accidente ferroviario que dejó 80 muertos y 144 heridos el 24 de julio de 2013 en Santiago en la demanda de una investigación independiente. «Una investigación objetiva e independiente sería clave, porque se podría incluir en el procedimiento igual del mismo modo que la realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (Ciaf)», explicó en declaraciones a la prensa el presidente de la asociación, Jesús Domínguez.

Domínguez denunció que, aunque el Gobierno central «se niega a hacer nada porque dice que la Ciaf es independiente, aunque no es cierto, ya que el ministro de Fomento puede cesar a cualquier cargo de la Ciaf si no cumple con sus obligaciones». «La investigación de la Ciaf no dice nada sobre el sistema de seguridad ERTMS que estaba en la vía del tren y se desconectó, obviando que si hubiese estado en activo y bien programado se podría haber evitado el accidente», prosiguió el presidente, quien entiende que «esto indica que los técnicos o saben poco o tienen miedo a decir determinadas cosas».

Ante las deficiencias denunciadas en la investigación de la Ciaf, la asociación reclama una investigación tutelada por técnicos europeos, lo que sería posible a través de la Agencia Ferroviaria Europea (AFE). «Que hubiese una tutela europea sería la clave para que no volviese a suceder lo mismo que en la investigación anterior, ya que aquí todos los técnicos trabajan para Renfe o el Adif o, en su defecto, para empresas constructoras afines», explicó Domínguez.

El presidente añadió que la AFE «deja entrever otros aspectos clave», como que el diseño del tren «tuvo una influencia clara en el número de fallecidos y en la gravedad de las lesiones», pero esta agencia «no hace una investigación, sólo señala las lagunas que no se han investigado, como los sistemas de seguridad que no cumplen la normativa».