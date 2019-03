Las víctimas de ETA piden prohibir los homenajes a los terroristas

La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Mari Mar Blanco, ha pedido hoy prohibir los homenajes a los etarras que salen de prisión y que son recibidos como "héroes" en sus municipios y se ha opuesto a aplicar otra política penitenciaria a los que no rechazan la violencia.

Blanco ha advertido de que las víctimas no van a permitir nunca que "los herederos de ETA puedan intentar blanquear la historia de terror" en su empeño de "legitimar su pasado y borrar su culpa y su fracaso".

La hermana de Miguel Ángel Blanco ha lanzado este mensaje antes del comienzo del tradicional concierto en homenaje a las víctimas del terrorismo que han presidido los Reyes en el Auditorio Nacional de Madrid.

En presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la de Justicia, Dolores Delgado, Blanco se ha mostrado en contra de que se den beneficios penitenciarios a quienes "ni rechazan la violencia, ni reconocen tanto daño causado".

Veto a los homenajes

También ha reclamado que la agenda de los asuntos pendientes "no la pueden marcar los terroristas o sus amigos" y que se prohíban los homenajes a miembros de ETA que regresan a sus localidades de origen tras cumplir condena.

El último de estos actos de bienvenida tuvo lugar en Bilbao el pasado día 3, cuando un centenar de personas recibió a Germán Urizar tras pasar 28 años en prisión.

De igual modo, Blanco ha remarcado que no puede haber medidas de gracias a quienes han causado tanto dolor y a quienes "ni se han arrepentido, ni han colaborado con la justicia". "El Estado de derecho no les debe absolutamente nada a los terroristas. Por tanto, no entenderíamos que se aplicara otra política penitenciaria a quienes ni rechazan la violencia ni reconocen tanto daño causado. No se puede ni se debe dejar de aplicar la ley", ha exigido.

El concierto tiene lugar en víspera del Día de las Víctimas del Terrorismo, que se conmemora el 11 de marzo en recuerdo de los atentados de Madrid de 2004, de los que se cumplen ahora 15 años. Una masacre que, según Blanco, siempre estará presente porque "olvidar es negar lo ocurrido" y una injusticia para con las víctimas.

Salesiano asesinado

La presidenta de la FVT ha tenido palabras de recuerdo para el padre salesiano Antonio César Fernández, asesinado en un ataque yihadista el pasado 15 de febrero en Burkina Faso. El discurso de Blanco se ha cerrado con un minuto de silencio coronado con una ovación en recuerdo a las víctimas.

También ha habido un fuerte aplauso a la llegada de don Felipe y doña Letizia al palco de honor. El pasado año, presidieron el concierto los reyes Juan Carlos y Sofía como gesto de homenaje a ambos por su 80 aniversario.

Blanco ha agradecido "el incondicional apoyo de la Corona a las víctimas. "Siempre estaremos en deuda con la más alta institución del Estado", ha enfatizado. Además de los reyes y los dos ministros, han estado la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el responsable del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, entre otras autoridades.

La Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, bajo la batuta de Miguel Ángel Gómez-Martínez, ha interpretado la "Misa Solemnis" de Mozart y la "Sinfonía número 6" de Tchaikovsky.