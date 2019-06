Vox contra Almeida por la bandera LGTBI en Cibeles: "Que cuelgue la española"

Vox ha cargado este lunes contra la medida de colocar en Cibeles la bandera LGTBI con motivo de la celebración del Orgullo, pues consideran que es "un lobby que odia a todo el que no piensa como ellos".

"Si Almeida quiere demostrar que Madrid respeta los derechos de todos, al margen de su orientación sexual, que cuelgue la bandera española", ha indicado la formación liderada por Santiago Abascal a través de Twitter.

En VOX no nos metemos en la cama de nadie. Si Almeida quiere demostrar que Madrid respeta los derechos de todos, al margen de su orientación sexual, que cuelgue la bandera española, que es la de todos, no la de un lobby que odia a todo el que no piensa como ellos 🤔 https://t.co/UqS7c6qrjh