Vox se estrena en el Senado dando la espalda al colectivo LGTBI

El 19 de febrero de todos los años se celebra el "Día contra la LGTBIfobia" en el deporte. Se recuerda que esa misma jornada, en 1990, Justin Fashanu se convirtió en el primer futbolista profesional en declararse abiertamente homosexual. Para fortalecer el apoyo a ese colectivo en ese área, el grupo parlamentario del PSOE ha promovido una declaración institucional en el Senado que no ha podido salir adelante porque el senador de Vox, Francisco José Alcaraz, no ha querido firmarla.

El parlamentario de la fuerza ultra tomó posesión de su escaño en la Cámara alta este martes, después de ser designado por el Parlamento de Andalucía, donde Vox consiguió 12 asientos. Alcaraz, que forma parte del grupo mixto, en el que también se encuadran Ciudadanos y Bildu, no ha querido firmar la declaración y ha impedido así que el texto pueda aprobarse. "No han pasado ni 24 horas que ha estrenado su escaño y ya está imponiendo el sello de la ultraderecha en la Cámara Alta", ha lamentado Juan Luis Soto Burillo, portavoz de deportes del PSOE. "PP y Ciudadanos deben reflexionar sobre las consecuencias de unir sus destinos a esta ultraderecha que promueve el odio y la intolerancia. Los socialistas lo tenemos claro, esta no es la España que queremos. Nosotros apostamos por la tolerancia y la libertad”, ha continuado.