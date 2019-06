Vox, al 'gallinero' del Congreso

La Mesa del Congreso ha aprobado ya el reparto de los escaños para la próxima legislatura. Vox, que se estrena en la Cámara baja, ocupará lo que se conoce como el 'gallinero', al final del todo de la bancada central. PP y Ciudadanos compartirán el lado derecho y los dos líderes, Pablo Casado y Albert Rivera, estarán en la primera fila de los escaños, justo detrás de los miembros del Gobierno.

El reparto de los sitios ha sido pactado entre PSOE y Unidas Podemos, lo que ha despertado las críticas del grupo parlamentario del PP. La máxima representante de ese partido, Ana Pastor, ha lamentado que no se haya hecho por "unanimidad" y no se haya buscado el acuerdo. Como consecuencia, los dos representantes populares, Pastor y Adolfo Suárez Illana, no han participado en la votación.

Los dirigentes de Unidas Podemos y el PNV se colocarán en la primera fila detrás de los ministros en el sector central. Los diputados de ERC se colocarán en esa franja también, detrás del PNV y justo delante de los Vox. En el gallinero', con el partido de ultra-derecha, también se colocarán los diputados del grupo mixto, entre los que se encuentran los de Junts per Catalunya.