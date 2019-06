Vox negociará hasta el 2 de julio la investidura de Diaz Ayuso

Tras dar portazo a PP y Cs en los ayuntamientos, Vox ha abierto un "periodo de negociación con todos los partidos" de cara a la investidura del próximo presidente de la Comunidad de Madrid que durará hasta el próximo martes 2 de julio a las 14:00 horas. El partido de Santiago Abascal evita señalar a la popular Isabel Díaz Ayuso como la principal candidata para liderar el gobierno autonómico, aunque matizan que tienen como prioridad "evitar políticas del consenso socialdemócrata".

No obstante, para mantener al PP al frente de la Asamblea de Madrid, Vox ha fijado una serie de condiciones. Entre las líneas rojas para alcanzar un consenso está la firma de "un programa único común" en el que estén las rubricas de "las tres partes" -populares, liberales y 'voxistas'- . En este sentido, subrayan la necesidad de que aquellas formaciones con las que lleguen a acuerdos "suscriban abiertamente un acuerdo con Vox".

Recordando el incumplimiento del pacto del Ayuntamiento de Madrid, los de Abascal también han subrayado la necesidad de dialogar con "partidos responsables y leales" que cumplan con las medidas que firmen. En esta línea, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que el documento que recogía la formación de Gobiernos de coalición contaba con "el conocimiento y la aquiescencia" de Cs, pese a estar firmado solo por PP y Vox.

La candidata de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha explicado que "cualquier acuerdo que suscriba Vox deberá incluir" sus principales ejes programáticos entre los que están la "prosperidad" -"eliminar o bajar todos los impuestos existentes" o realizar una auditoría de las subvenciones-, la "libertad de educación y de pensamiento" y el "cumplimiento de la legalidad" -"suprimir ayudas a los inmigrantes ilegales", requerir al país de origen el pago de la factura sanitaria de los inmigrantes-.

ALMEIDA DICE QUE CUMPLIRÁ

Poco antes del anuncio de Vox, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reiteraba que el PP cumplirá el acuerdo rubricado con Vox de cara a su investidura. "Había un plazo de 20 días, estamos dispuestos a agotarlo y a cumplir el pacto. Sorprende que se nos acuse de incumplimiento cuando no ha acabado este plazo y tras la reunión con Vox no he vuelto a tener más noticia. No podemos entender que haya habido negociación", ha expresado en una entrevista con RNE.

En el acuerdo entre ambas formaciones hecho público ayer se establecía que una vez elegidos los gobiernos de coalición PP-Cs-Vox y en un plazo máximo de 20 días naturales contados desde la fecha de investidura, se iban a nombrar a personas de Vox para "distintas concejalías de gobierno y responsabilidades directivas en entes municipales, que en número y presupuesto guardarán proporción a los resultados electorales obtenidos por Vox en cada población".

Almeida ha hecho mención al capítulo 7 de la Ley de Capitalidad para abordar esta cuestión. Según dicho artículo, son órganos de gobierno municipal "deliberante de representación política: el Pleno", y además serán ejecutivos de dirección política y administrativa "el alcalde, la Junta de Gobierno, los tenientes de Alcalde, los concejales con responsabilidades de gobierno, los miembros no electos de la Junta de Gobierno y los que se determinen en el correspondiente Reglamento orgánico".