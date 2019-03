Vox quiso fichar al abogado defensor de 'La Manada'

El abogado Agustín Martínez Becerra, defensor de los cinco hombres integrantes de 'La Manada', recibió después de las últimas elecciones andaluzas una oferta del partido de extrema derecha Vox para sumarse a esa formación que dirige Santiago Abascal.

Martínez Becerra se ha convertido en un personaje público en toda España por su defensa pública en múltiples apariciones televisas de los cinco jóvenes condenados a nueve años de cárcel por atacar y abusar sexualmente de una chica de 18 años en un portal de Pamplona, durante los Sanfermines de 2016. El abogado sevillano ha generado muchas polémicas por su agresivo estilo de defensa, que le ha llevado en ocasiones a criticar y poner abiertamente en duda la versión de la víctima de sus clientes, y por sus enfrentamientos mediáticos con personajes de todo tipo, especialmente mujeres periodistas o abogadas.

EL "CULO PELAO"

En uno de esos enfrentamientos, con la presentadora Susanna Griso, el abogado sevillano aseguró ante las acusaciones de machismo: "yo tengo el culo pelao". En otra entrevista en La Sexta Noche, el pasado mes de enero, criticó la ley de violencia de género y denunció su "aplicación ideológica". Ante la pregunta del presentador, Hilario Pino, sobre la posición de Vox hacia la ley de violencia de género y la cifra de denuncias falsas de mujeres, Martínez Becerra afirmó que esa posición era "la misma que mantenían hace poco tiempo PP y Ciudadanos". Y defendió la necesidad de "desmantelar chiringuitos feministas" en Andalucía.

Vox defiende derogar esa ley y se ha distinguido, especialmente desde las elecciones andaluzas de diciembre de 2018, por cuestionar las cifras de mujeres víctimas de agresiones machistas y exagerar el número de denuncias falsas. El número uno de aquella lista, hoy diputado en el parlamento andaluz, es el ex juez Francisco Serrano, que había anunciado también su intención de desmantelar los supuestos "chiringuitos de género" de la Junta de Andalucía.

VOX LLAMA

Según ha confirmado Martínez Becerra a EL PERIÓDICO, "días después de aparecer en aquel programa de la Sexta, me tantearon para ver si me interesaría entrar en Vox". El abogado de 'La Manada' recuerda que un hombre que se identificó como dirigente del grupo de extrema derecha en Sevilla contactó con él. "Me felicitó por mi trabajo en el caso y por mis intervenciones en televisión. Luego, me preguntó si yo había formado parte antes de algún grupo político y me propuso entrar en Vox", explica.

Aquel ojeador o cazatalentos del partido ultra le aseguró que él daba "el perfil que buscaban. Necesitamos gente preparada, con estudios, pero que también sean valientes, como tú". Fue una conversación "amable", pero el letrado acabó declinando la oferta. "No me interesa la política, no estoy en eso. Y no soy una persona de derechas. Por ejemplo, he defendido a gente de Batasuna en Sevilla". Fuentes de la dirección nacional de Vox consultadas por EL PERIÓDICO no quisieron comentar el ofrecimiento realizado a Martínez Becerra.

TERTULIANO DE FÚTBOL

Antes de 'La Manada', el abogado sevillano, casado con la jefa de una agencia de detectives y padre de dos hijos, ya había adquirido desparpajo ante las cámaras en los platós de las entonces pujantes televisiones locales de Sevilla. Durante casi 15 años participó como tertuliano en el programa Con las botas puestas, al que acudía como seguidor del Sevilla Fútbol Club y en el que se enfrentaba a hinchas del Betis. Esa cercanía al Sevilla fue la que le puso en contacto con 'La Manada'. Uno de los hombres condenados, José Ángel Prenda, forma parte de los Biris, un grupo radical de seguidores del equipo andaluz. Y uno de los cabecillas de ese grupo le pidió a Martínez Becerra que se hiciera cargo de su defensa cuando fue detenido en Pamplona.

La Audiencia de Pamplona y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra condenaron a los cinco miembros de La Manada a nueve años de cárcel cada uno por abusos sexuales con prevalimiento. Los jueces consideran probado que los cinco hombres atacaron a la joven en un portal y abusaron de ella durante más de veinte minutos. Dos de ellos grabaron parte de los hechos. El abogado defendió a cuatro de ellos y en los últimos tiempos ha sido contratado también por el quinto condenado, el guardia civil Antonio Guerrero.

En nombre de todos ellos, Martínez Becerra ha recurrido la sentencia al Tribunal Supremo, que será quien tenga la última palabra en el caso. Los cinco condenados están en libertad bajo fianza a la espera de su decisión. Cuatro de ellos están acusados de abusos a otra joven en Pozoblanco (Córdoba), en un caso que será juzgado este otoño.