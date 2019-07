Vox tumba al candidato del PP en Murcia

Vox ha cumplido su amenaza en Murcia y ha votado en contra de la investidura del candidato del PP, Fernando López Miras, porque Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, no ha accedido a firmar un documento a tres bandas. Pasadas las ocho de esta tarde, los cuatro diputados ultras con escaño en la Asamblea regional han votado por segunda vez en contra de López Miras. El aspirante popular solo necesitaba que se abstuvieran, pero las negociaciones de esta mañana no han fructificado. “Tienen semanas por delante para pensárselo”, ha comentado Luis Gestoso, el negociador de Vox, a este diario.

Los representantes de esos tres partidos de la derecha han estado reunidos desde las nueve y media y hasta las dos de la tarde en la Asamblea regional, para abordar la investidura. Una cesión de Ciudadanos, tras resistirse durante semanas a hacer ese gesto. No lo hicieron ni en la Junta de Andalucía, en diciembre, ni en el Ayuntamiento de Madrid.

LAS PALABRAS DE VILLEGAS



Según fuentes del PP y de Vox, los representantes de las tres formaciones, el secretario general del PP, Teodoro García Egea; Miguel Garaulet, de Cs, y Gestoso, por Vox, en ese encuentro estaban avanzando en la negociación de un documento marco con iniciativas concretas y de mínimos con las que todos estaban de acuerdo. Pero pasada la una y media, unas declaraciones del secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, han roto la dinámica y Vox ha decidido no volver a la mesa tras el almuerzo, algo que estaba previsto, según el PP. El número dos de Rivera ha insistido en que solo era una reunión para explicar a la fuerza de ultraderecha el pacto ya acordado con el PP de 72 medidas. “No se está negociando nada”, ha asegurado. Esas palabras han enervado a Vox, que ha decidido votar en contra de López Miras esta tarde y darles “margen” a Ciudadanos “para que se los piensen”. “Tienen hasta el 10 de agosto para tomar una decisión y firmar un documento con nosotros y con el PP”, explica por teléfono Gestoso en referencia al margen de dos meses de límite tras la constitución de la Mesa de la Asamblea.

"Sentarse o no no es lo que marca la situación", ha declarado Villegas. El comité ejecutivo de Ciudadanos, ha apuntado, prohibió "llegar a gobiernos de coalición tripartitos" con Vox y eso, "por supuesto, no está encima de la mesa en Murcia", sentenció. "Allí ni siquiera se está negociando un acuerdo de gobierno", ha manifestado en contra de su análisis de la reunión en la Asamblea hecha por los ultras y por los populares.