WhatsApp le cierra la cuenta a Podemos por realizar «envíos de mensajería masiva»

a. azpiroz | madrid

Monumental enfado de Podemos con WhatsApp. La razón es que la aplicación de mensajería lecerró ayer a la formación morada la cuenta a través de la que se comunicaba con los simpatizantes que así se lo habían solicitado, y que suman más de 50.000. Según lamentó ayer el secretario de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, la decisión llega justo a una semana de las elecciones generales y cuando los indecisos decidirán su voto, si bien es poco probable que quienes estuviesen apuntados a este chat de forma voluntaria no hayan decidido ya su voto a favor de la coalición que lidera Pablo Iglesias. «En su momento, nuestro equipo de gestión cumplió con los trámites previstos en las condiciones de uso de la aplicación WhatsApp, solicitando de forma específica, y a través del cauce establecido, la verificación de las cuentas de Podemos», justificó Del Olmo, quien añadió que su partido cuenta con el consentimiento expreso de cada uno de los usuarios a los que se les manda información y utiliza, además, «el mismo servicio y la misma herramienta en la mediación con la empresa de mensajería que el resto de partidos políticos».

La respuesta de WhatsApp a la queja ha llegado poco después. «Nuestros términos y servicios no permiten la mensajería masiva», han señalado sus responsables. Pero este argumento no es suficiente para Podemos, que se pregunta por qué no se cierran las cuentas del resto de formaciones políticas. Y, agregó Del Olmo, «el PSOE acaba de hacer un envío masivo hoy a las 12:55», mensaje que acompaña en su cuenta de Twitter de un pantallazo del envío socialista.

El partido ha denunciado que, sin previo aviso, el pasado 21 de abril se suspendieron cuentas de Podemos en WhatsApp que eran de utilidad para remitir información a sus simpatizantes. Esa suspensión fue la que provocó «el bloqueo de facto» de la distribución de mensajes masivos, según el relato de Podemos.