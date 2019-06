Zapatero pide una sentencia que «no comprometa el diálogo»

cristian reino | barcelona

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero viajó ayer a Barcelona, donde defendió el diálogo para tratar de resolver la cuestión catalana y lanzó algunos guiños hacia el independentismo, en un momento en que las fuerzas secesionistas se debaten entre facilitar o no la investidura de Pedro Sánchez. Zapatero siempre ha tenido buenas relaciones con el nacionalismo catalán. Negoció con Artur Mas mano a mano el Estatuto de 2006, el que el Constitucional recortó en 2010 dando el pistoletazo de salida al ‘procés’ catalán, y se entendió con Esquerra Republicana, que le apoyó durante su etapa inicial al frente de la Moncloa.

ERC anunció recientemente su disposición a permitir la investidura de Sánchez, pero dijo que no daría un cheque en blanco. Los republicanos piden gestos al Gobierno. Reclaman a Sánchez un compromiso con el diálogo para buscar una solución a la cuestión catalana y le piden movimientos en materia de «represión», es decir sobre presos. En su caso, Torra llegó a pedir una reunión con Sánchez para abordar este asunto. El Gobierno lo rechazó de plano. Zapatero, al que los grupos de la oposición acusaron de actuar de «mediador» y «relator» entre los independentistas y Sánchez, sí se mojó al respecto y opinó que tras la sentencia habría que «estudiar» posibles indultos.

Extremo que ya habían planteado en el pasado Miquel Iceta o la delegada del Gobierno en Cataluña. «Estoy a favor de que se estudie si lo piden. Pero el presidente del Gobierno siempre tiene más información que nadie», afirmó Teresa Cunillera. Una frase por la que le cayeron fuertes críticas desde el centro derecha y que en principio no ayuda al Gobierno en su búsqueda de la abstención de Ciudadanos para la investidura. Pero donde más arriesgó el exlíder socialista fue en el resultado del juicio, a pesar de que el PP y Cs le acusaron de que intenta presionar a los tribunales. Sin ambages, abogó por un fallo que no dinamite los maltrechos puentes entra las instituciones catalanas y las españolas. No llegó a pedir que no sea excesivamente dura, pero en una entrevista en Rac-1 más o menos lo insinuó. «Ojalá sea una sentencia que no comprometa el diálogo», afirmó.