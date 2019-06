Zapatero revela que habló por teléfono con Junqueras y pide una sentencia que "no comprometa el diálogo"

José Luis Rodríguez Zapatero ha revelado que mantuvo una breve conversación telefónica con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, desde la prisión antes de que iniciara el juicio del 'procés'. Así lo ha explicado en una entrevista en Rac-1, donde también ha mostrado su deseo de una sentencia del Tribunal Supremo que "no comprometa al diálogo". A la espera de la sentencia a los presos independentistas, ha confiado en que permita "recuperar la necesaria, deseable y saludable convivencia".

El expresidente del Gobierno no ha querido dar detalles de la conversación con Junqueras pero ha explicado que no llegó a un minuto. El exlíder socialista le trasladó su apuesta por el diálogo y se ha declarado "militante del diálogo y del entendimiento". "Defendimos la voluntad de diálogo. Me dijeron que ellos [ERC] estaban a favor del diálogo", ha revelado.

Según ha explicado, una persona de la que no ha revelado la identidad, le pasó el teléfono para hablar con Junqueras. Preguntado por si volvería a mantener una conversación con el presidente de ERC, Zapatero ha respondido afirmativamente y ha argumentado que "hay que hablar".