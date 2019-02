Zaplana: 'Nunca hice nada ilegal ni tengo cuentas o bienes fuera de España'

Como tendrá que hacer cada lunes desde que fue puesto en libertad provisional tras nueve meses de prisión preventiva, el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana ha acudido esta mañana a firmar al juzgado y ha aprovechado para reiterar que no cometió ninguna ilegalidad y negar que tenga bienes o cuentas en el extranjero, como argumenta la jueza de instrucción de 'caso Erial' que las vincula a mordidas en su etapa al frente del Gobierno autonómico.

"En el momento de la excarcelación emití un comunicado que es claro y que en síntesis dice dos cosas, que reitero hasta la saciedad, y que son que jamas, jamás, participé en una adjudicación ilegal y que jamás participe en un acto contrario a la legalidad en el tiempo que fui presidente", ha explicado a los medios.

De hecho, el exministro del Partido Popular ha asegurado que una de las adjudicaciones sobre las que se basa el caso, que estudia las del Plan Eólico y las ITV, se realizó cuando él no era presidente.

ENTRAMADO

La semana pasada se levantó parcialmente el secreto de sumario del caso y salió a la luz el entramado que, según la Guardia Civil, habría servido a Zaplana para ocultar el dinero recibido por los sobrinos del exconsejero Juan Cotino como pago por adjudicaciones irregulares y también algunas conversaciones grabadas que podrían dar a entender que ha tenido acceso a dinero en Andorra o fuera de España.

"Ratifico hasta la saciedad que no tengo ninguna cuenta ni ningún bien fuera de España, es imposible y lo reitero después de haber leído el levantamiento parcial del secreto de sumario", ha señalado Zaplana, que no ha querido hacer más declaraciones hasta que el levantamiento no sea total.

"El punto nuevo es que estoy deseando perder declarar y aclarar todo lo que sea necesario para poder defender mi inocencia, cosa que haré cuando se levante el secreto", ha asegurado.

Cuando fue liberado, Zaplana llevaba más de un mes en el Hospital de La Fe al haber empeorado el delicado estado de salud que tiene desde que sufrió una leucemia en el 2015 aunque tres días después de que se decretara la libertad provisional recibió el alta y se marchó a su domicilio.