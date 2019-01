E

s gratificante que Álvaro Pombo novele una trama familiar con alusiones sociales y estéticas tan originales. El final del libro sintetiza lo escrito con el aforismo ‘Ex nihilo nihil’, expresión que deja un mensaje ligeramente ambiguo. Las páginas reflejan la mezcla de la naciente e inadmisible senectud de «Horacio, vizconde de la Granja»: viudo de Elena, triunfador, y brillante conferenciante todavía, es para Aarón, su hijo, ganador del Premio Nadal, un modelo ambiguo.

Pero Aarón lo tiene bien claro: su padre es un octogenario, que siente por él, su hijo, extraños celos y mima a Lola Rivas, su amante, una suerte de suplantación sentimental de Elena. A ella, a Elena, Miriam, su hija, pretende recordar con extrañas inquietudes religiosas. De repente sus hijos deciden algo inesperado: regalar a Horacio un retrato al óleo en su ochenta aniversario, que pintará Fernando Llanos, un pintor consagrado. Inesperadamente, el panorama familiar se complica: Disponen de una nueva visión del mundo y, sobre todo, de la imagen de su padre: «Lo que sí cree es que va a sacar el último parecido del vizconde, su último viaje, el más desagradable y verdadero, el auténtico retrato de Dorian Grey, trancado en el desván londinense».

Todo ha cambiado con el proyecto pictórico cumplido, palpable en la agudeza de las reflexiones de los personajes, sobre todo en Aarón, que reacciona de forma inesperada. «Aarón no ha podido evitar reconocerse a sí mismo en la expresión altanera del vizconde, una expresión que quizá aparece también sobresaltada en el retrato». El tiempo pasa rápidamente, surge la tragedia y se descubre un detalle humano: «Lucas [el pintor] se abraza a Lola y Lola le abraza y no hay nada que decir. No hay nada después, Ex nihilo nihil». Pero…tal vez lo haya. La obra llega así a su magnífica culminación, creativa y humana.