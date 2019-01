Inéditos de Leopoldo María Panero

E

n unas palabras iniciales, Javier Mendoza cuenta cómo heredó de Michi Panero lo que ha llamado Los papeles de Ibiza 35, nombre y número de la casa familiar de los Panero en Madrid durante muchos años. Nadie mejor que Túa Blesa, especialista mayor en la obra de Leopoldo María, para estudiar ese material, los cuentos, ensayos, traducciones y poemas inéditos hasta ahora, pertenecientes a la primera época del poeta, quien pese «al abismo de la locura» en que acabó hundiéndose, siempre prodigó genialidades que abundan sobre todo en su obra poética.

El estudio de ese material por parte de Túa Blesa, a lo largo de cincuenta páginas, es formidable. Se refiere primero a la serie de poemas en prosa, ya preparada como libro, que Leopoldo María Panero tituló de modo algo estrambótico con letra de una canción de la entonces famosa Karina: No, no somos ni Romeo ni Julieta, ni estamos en la Italia medieval. Especifica Blesa los ingredientes de la cultura popular incorporados al poemario (música, televisión, cómic), así como los que proceden de la literatura, pues ya conocemos la afición de Panero a la cita, literal o personalizada. Todos los datos llevan al crítico a señalar la escritura del poemario próxima o coetánea al segundo libro de Leopoldo María, Así se fundó Carnaby Street (1970). Analiza Blesa el «estilo de habla coloquial» que singulariza el poemario frente a los otros libros panerianos del momento. Otras particularidades que proporcionan unidad al poemario son el espacio barcelonés y los asuntos, que no son otros que la «desordenada vida» de Panero en la ciudad, hechos nimios cuyo vehículo apropiado es la modalidad hablada del lenguaje y la prosa.

Los papeles de Ibiza 35 contienen además dos traducciones de Arthur Machen, perversiones como Panero las llamaba, pues «reescribe más que traduce», y otra serie de poemas inéditos, traducidos o propios a los que Blesa presta atención crítica detallada y demorada.

Los Papeles recogen, finalmente, una serie de «Ensayos y otros escritos». Indica Túa Blesa que muestran las preocupaciones que nunca abandonarían a Panero: «La literatura, la locura, la psiquiatría, el nonsense y la política en sentido restringido y la deriva a la política que lo invade casi todo, como de política ha de entenderse toda sus escritura, tendente siempre a transformar la literatura, el pensamiento en general y la vida misma».