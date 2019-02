Posadas revisita a Thackeray

E

l mundo está hecho de hombres y de mujeres, a mí me cansa mucho esta cosa feminista enragé (enfurecido, en francés). Ahora resulta que las mujeres somos inteligentes y los hombres son idiotas y que todos los hombres son maltratadores y que hay que hablar con el lenguaje inclusivo», anotó Posadas.

En este sentido, la escritora radicada en España, que se encuentra en la ciudad uruguaya de Punta del Este (sureste) para presentar su último trabajo La maestra de títeres (Planeta), señaló que ese tipo de ideas «juegan en contra de la causa femenina», que en su opinión es la que es importante defender. «Si yo hubiese utilizado el lenguaje inclusivo en mi (última) novela hubiese tenido cuatrocientas páginas más, porque es agotador tener que hablar de amigos y amigas, de vecinos y vecinas...», dijo haciendo referencia al libro publicado en 2018, que cuenta con 475 páginas.

La obra relata la historia de una familia a través de tres generaciones: la abuela, Ina, que es humilde y romántica; la madre, Beatriz, que es calculadora y ostentosa; y la hija, Gadea, que es rebelde y muy curiosa. «El libro surge como un homenaje a La feria de las vanidades, la novela clásica del británico William Makepeace Thackeray (1811-1863), que es la historia de dos mujeres, muy distintas entre sí», apostilló la Premio Planeta 1998.

Otro gran personaje de esta obra literaria, que se presentó este martes en Punta del Este, es la historia de España, pues el ejemplar recorre los periodos de la posguerra, la Transición y el presente. Pese a llevar viviendo décadas en nuestro país, la autora nacida en Uruguay en agosto de 1953 y nacionalizada española tuvo que sumergirse en libros, escritos de la época y películas para documentarse. «Lo que más me sirvió fue el cine, porque las películas de (Luis García) Berlanga o las de (Luis) Buñuel o incluso a las de (Antonio) Ozores, todas retratan una España que ya no existe y que ayuda muchísimo, no solamente a retratar como habla la gente, sino qué tomaban o fumaban», señaló Posadas. La autora, de 65 años, también explicó que para ella el acento y las muletillas de los personajes son claves para desarrollar las figuras literarias, por lo que las madrileñas amigas de Ina sueltan tacos o la ‘faraona’ Lola Flores llena de zetas sus frases.

«Juego muchísimo con la lengua porque, precisamente, como vengo de otro país, me fijo mucho en cómo hablan las personas», añadió. Otra de sus influencias ha sido la prensa rosa, pues el personaje de Beatriz vive a golpe de exclusiva a las revistas. Posadas se decantó por dar esta profesión a esta matriarca pues pensó que si Thackeray volviera a escribir el personaje de Becky Sharp, que de una cuna humilde se eleva hasta la corte del rey de Inglaterra, se dedicaría al mundo de la farándula. «Estuve mirando a mi alrededor y pensé que lo que más se parece es alguien de las revistas del corazón, porque muchas de ellas no tienen formación ninguna, algunas ni siquiera son muy guapas, pero consiguen vender su vida y volverse muy ricas con este absurdo», comentó.

Pese a centrarse mucho en la historia española, Posadas dijo que se asombró al ver que la novela fue recibida con éxito en su gira por Estados Unidos y México. «Ante mi estupor, no solamente le gustaba a la gente de mi generación, que eso lo entiendo porque hay muchas cosas que son como un territorio común, desde la música o guiños literarios o con películas, sino que también le interesaba mucho a la gente joven», declaró la autora de más de una docena de libros.