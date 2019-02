Las 25 frases más célebres de Karl Lagerfeld

"Soy una caricatura de mí mismo y me gusta. Es como una máscara. Para mí el carnaval de Venecia dura todo el año". Es una de las frases célebres de Karl Lagerfeld, muerto en París a los 85 años.

Pero hay muchas más:

"Soy un ninfómano de la moda que nunca tiene un orgasmo”.

"Sé cómo de molesto, imposible y complicado de complacer soy. Nunca me recomendaría a mí mismo como invitado para nadie".

"Cuando era un niño, mi madre siempre me dijo que podría despertarme en mitad de la noche gravemente enfermo, así que siempre tienes que estar impecable. Ahora me río, pero creo que todo el mundo debería irse a la cama como si tuvieran a su cita en la puerta".

"Perdí 200 libras (40 kilos) para poder llevar trajes de Hedi Slimane y ya nos lo volví a coger nunca más".

"No me suelo recomendar como diseñador de vestidos de novia. Todas acaban divorciándose".

"El único amor en el que creo es el de una madre a su hijo".

"Cuando tenía 14 años, quería fumar porque mi madre fumaba como una loca. Quería fumar para parecer mayor. Pero mi madre me dijo: 'No deberías fumar. Tus manos no son tan bonitas y eso es lo que se ve cuando fumas'.

"Coco habría odiado lo que yo hago".

"Mis gafas son mi burka. Soy corto de vista y las personas cortas de vista que se quitan las gafas parecen perritos que quieren ser adoptados".

"Cuando era niño le pregunté a mi madre qué era la homosexualidad y ella me dijo que era como el color del pelo. Hay gente rubia y gente morena. Es una actitud muy positiva al respecto".

"Tener hijos adulto hace que parezca que tienes 100 años. No es para mí".

"La vida no es un concurso de belleza, algunas (personas feas) son geniales. Lo que odio es la gente desagradable y fea. Lo más feo son los hombres bajitos. La mujeres pueden ser bajitas pero en los hombres es algo imposible. Es algo que ellos nunca perdonarán en la vida".

"Odio la conversación intelectual con intelectuales porque solo me importa mi opinión".

"Los pantalones de chándal son señal de debilidad. Pierdes el control de tu vida y entonces te compras pantalones de chándal".

"Creo que los tatuajes son horribles. Es como vivir en un vestido de Pucci a tiempo completo".

"Tengo los pies en la tierra, solo que no en esta tierra”.

"¿Quieres generar aburrimiento? Sé políticamente correcto".

"Sentido del humor y algo de falta de respeto: es lo que necesitas para construir una leyenda".

"Si me preguntas qué es lo que me habría gustado inventar en moda, te diría que la falda blanca. Para mí la falda blanca es la base de todo. Todo lo demás llegó después".

"Querría convertirme en un fenónemo multinacional unipersonal de la moda".

Sobre la cantante Adele: "Está un poco demasiado gorda, pero tiene un rostro bonito y una voz divina".

"Nunca uso la palabra 'barato'. Hoy en día cualquier puede parecer chic con ropa que no sea cara. Hay buen diseño de moda a cualquier nivel".

"¿Por qué debería parar de trabajar? Si lo hago, moriré y si muero, todo acabará”.

"Soy una persona con los pies en la tierra, pero mi trabajo es conseguir que esa tierra sea más agradable".