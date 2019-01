Los 50 famosos que podrían morir este 2019

Cada año, la web británica The DeathList publica su morbosa lista de las 50 personalidades que podrían morir a lo largo de 2019. El veterano actor Kirk Douglas repite nuevamente en primer lugar en la lista de este año, y lo hace por decimoséptima ocasión. El actor tiene 102 años recién cumplidos, aunque sigue demostrando de su momento final todavía no ha llegado. Otra vieja glora de Hollywood, la actriz Olivia de Havilland pasa a ser la segunda personalidad con más participaciones en The Deathlist: 12 veces.

Entre los mejor situado en la lista está el príncipe Felipe de Edimburgo, no así su esposa Isabel II. También hay en la lista varios expresidentes, el francés Jacques Chirac, el ruso Mijaíl Gorbachov, el estadounidense Jimmy Carter y el expresidente de Zimbaue Robert Mugabe. También figuran, entre otros, el emperador Akihito, el periodista Larry King, la cantante Tina Turner, los actores Doris Day, Vanessa Redgrave, Sidney Poitier o también el nonagenario diseñador francés Pierre Carden y el diplomático Henry Kissinger.

12 ACIERTOS EN 2018

La lista acertó bastante en el 2017, con 17 personalidades. No tanto el año que acabamos de dejar atrás, con 12 fallecidos, entre ellos John McCain, Stan Lee, Barbara y George Bush y Stephen Hawking.

No todos los famosos tienen cabida en la 'Deathlist'. El foro cuenta con varias reglas internas que condicionan la decisión final del comité. En primer lugar, los candidatos deben de ser lo suficientemente famosos como para que se su muerte deba ser informada en los medios de comunicación del Reino Unido. La segunda regla determina que los candidatos no pueden ser famosos únicamente por el hecho de ser propensos a morir en un futuro cercano. La tercera y última condición para poder formar parte de la lista es que tan solo 25 de los candidatos de la lista del año anterior pueden aparecer en la del año siguiente.

A partir de estas tres premisas, el comité que conforma 'The Deathlist' selecciona, en base a criterios como la edad, enfermedades o problemas con sustancias,entre otras, las personalidades que podrían fallecer a lo largo de 2019.