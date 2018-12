Aina Clotet replica a Leticia Dolera: "Asumí que una serie feminista no me excluiría por estar embarazada"

La semana pasada, la noticia de que Leticia Dolera había prescindido de Aina Clotet como protagonista en su nueva serie para Movistar+, 'Déjate llevar', al saber que estaba embarazada desató un aluvión de críticas. La directora de la ficción se justificó asegurando que intentaron reajustar el personaje pero que fue "imposible" ya que su trama principal tenía que ver "con la reconexión con su sexualidad y su sensualidad y que, en el primer capítulo, se toma la píldora a espaldas de su marido para no quedarse embarazada".

"Me dio pena que no pudiera hacerlo", aseguró entonces Dolera, que incluso habló de un problema con el vestuario que iba a llevar Clotet, que tendría que ser cada vez más ajustado de acuerdo al cambio de actitud que experimenta su personaje. Un personaje que, finalmente, ha acabado realizando Celia Freijeiro ('Pelotas', 'Seis hermanas', 'Servir y proteger').

Pero esta misma mañana, Aina Clotet ha respondido a Dolera, una abanderada de la lucha contra el machismo, a través de un extenso comunicado en sus redes sociales, en el que explica cómo vivió ella "esta dura experiencia", asegura que planteó alternativas para seguir en el rodaje (como dobles de desnudo o ajustar planos), desmiente algunas de las declaraciones de la directora de la serie y asegura que esta esgrimió un problema con la póliza del seguro, "que establece un coste altísimo para cubrir cualquier problema derivado del embarazo".

Comunicado de Aina Clotet pic.twitter.com/Z5opyEdhLm — aina clotet (@ainaclotet) 20 de noviembre de 2018

"Asumí que la producción de una serie marcadamente feminista y que plantea la dificultad de ser mujer y madre en esta sociedad consideraría todas las opciones para no excluirme solo por estar embarazada", afirma Clotet en el texto. "Ninguna mujer debería verse en la necesidad de ocultar algo así para proteger su carrera profesional", añade la actriz.

RELATO CRONOLÓGICO

Clotet hace un relato cronológico de cómo fue todo el proceso desde que, a principios de julio, descubrió que estaba embarazada de cuatro semanas, algo que comunicó "inmediatamente" a la directora de la serie "para que se pueda plantear la organización del rodaje".

"Empezaba a rodar estando de poco más de tres meses y medio (no entre 4 o 6 meses, como se ha publicado), por lo que entendí que, con una planificación adaptada, podría rodar la mayoría de mis escenas antes de que mi embarazo fuese perceptible. Si llegado el momento en que mi embarazo fuese visible, quedaran escenas pendientes de rodar, entendía que se podría recurrir a cualquiera de las técnicas que utilizamos de forma habitual en estas circunstancias, como adaptar el vestuario, ajustar planos de cámara, sugerir que el personaje, que ya es madre de dos niñas, no necesita tener un vientre completamente plano, usar dobles de desnudo puntuales, etc. Y así lo propuse", explica Clotet.

"Dos días después de comunicar la noticia, la directora me informa telefónicamente que no cree que puedan contar conmigo porque hay un problema con la póliza del seguro, que establece un coste altísimo para cubrir cualquier problema derivado del embarazo y que además ven complicado cambiar el plan de rodaje", continúa.

REDUCCIÓN DE SALARIO

Además de denunciar que la productora de la serie no informó a la plataforma Movistar+ de la situación, la actriz afirma que incluso optó por reducir su salario. "Dado que mi interés y compromiso con esta serie era absoluto y entendiendo que parte del problema residía en un motivo económico (cambiar el plan de rodaje puede suponer un aumento presupuestario), puse a disposición mi salario para cubrir cualquier coste adicional que mi embarazo pudiese suponer a la producción".

También desmiente que se negara a interpretar el personaje capitular que luego le ofrecieron en la serie "por el hecho de ser un personaje menor, como se ha dado a entender públicamente, sino por la gran sensación de desprotección que había sentido durante todo el proceso".

OTRO TRABAJO PERDIDO

"Soy plenamente consciente de la enorme presión que conlleva dirigir y producir un proyecto como este. Pero por otra parte creo que es necesario mostrar la otra cara de la moneda, la de la presión que tiene la mujer que se queda embarazada y tiene que decidir si esconde su embarazo para conservar el trabajo o lo explica para favorecer la organización del mismo, arriesgándose a perderlo. Yo opté por decirlo por lealtad al proyecto y perdí un trabajo importante para mí, así como otro trabajo que rechacé por formar parte de este", afirma Clotet.

"Creo, fervientemente, que ninguna mujer debería verse en la necesidad de ocultar algo así para proteger su carrera profesional y siento que es compromiso de todas y todos luchar por una sociedad justa y equitativa, que no reduzca las oportunidades de las mujeres en momentos tan cruciales como el embarazo o la maternidad", zanja la actriz.