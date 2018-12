Aitana: "No sé lo que es trabajar duro"

Aitana Ocaña, la benjamina y segunda finalista de 'OT 2017' es una metralleta hablando. No ganó el 'talent show' pero su carrera profesional ha arrancado con muy bien pie. Después de el éxito de 'Lo malo', el pasado viernes lanzó su primer EP, titulado 'Trailer', con seis canciones, y a día de hoy es la artista femenina española con más oyentes en Spotify.

-Está viviendo unos días de locura con la promoción y las firmas. ¿Cómo lo lleva?

-Es una locura en el buen sentido de la palabra. El viernes estuve en Barcelona y por fin pude volver a mi casa [en Sant Climent de Llobregat] con mis padres después de un mes. Tenía muchas ganas de estar ahí. Fue superbien. La gente es respetuosa, encantadora y nos quedamos hasta que todo el mundo tuvo su firma y su abrazo. Está siendo todo muy ameno.

-¿Ese tráiler será un película de éxito?

-Eso espero. Yo estoy muy agradecida y muy contenta con toda la gente que ha invertido su tiempo y su esfuerzo en estas canciones de 'Tráiler'.

-Hay quien se ha sentido decepcionado porque esperaba más metraje.

-El problema era que yo iba a sacar un segundo 'single' en septiembre u octubre y pensé: 'por qué si tengo más canciones que están acabadas y solo tengo que regrabarlas en mi voz'. Por eso decidí lanzar un adelanto de lo que será mi disco, como un 'trailer'. Todo al final se dio así.

-Un disco en el que toca diversos palos. Muy random usted.

-Sí. Es que yo escucho la música de forma muy aleatoria. Es un disco experimental con baladas, con medios tiempos, con pop bailable, pero yo me encuentro y a mí me gusta que haya diferentes estilos. No hay un hilo conductor pero tampoco es tan disparatado, no canto trap y lírica. De siempre he cantando diferentes estilos, en castellano y en inglés, algo más lento y algo más bailable. Es lo que quería transmitir.

-Por eso dice que nunca escucha usted un disco completo.

-Sí. Sé que suena raro. Pero me gusta ir variando. Para gustos, los colores.

-¿Qué escucha ahora en su móvil?

-Pues últimamente al colombiano Sebastian Yatra. De siempre a Shawn Medes. Déjame que piense. Rosalía también me gusta mucho. Eminem. Ya ves, es que hay una variedad enorme.

-'Popcorn' es esencia urbana, 'Mejor que tú', pop de los 90, 'Vas a quedarte', una balada....

-Sí. Me flipa pensar que el público puede cantar conmigo una balada o ponerse a bailar cambiado de palo.

-En 'Stupid' hay reividincación feminista. ¿Algo indispensable después del éxito de 'Lo malo'?

-No es una continuación de 'Lo malo'. Pero sí es verdad que yo quería meter algo reivindicativo. Es una canción un poco irónica porque nos dice como lo típico que es lo que tenemos que hacer y al final es todo lo contrario, como no sabías que la reina protege al rey antes de hacer jaque, no sabías que yo no soy una mujer trofeo.

-¿Es cierto que cuando ve o escucha un ejemplo de micromachismo se pone en guardia?

-He de decirte que todos somos muy machistas, incluso sin darnos cuenta, lo admito y lo digo. Porque es como nos han educado, pero estamos tomando conciencia y lo tenemos que ir anulando de nuestras personalidades, tomando conciencia clara de lo que es el feminismo, estudiando, analizando y sabiendo qué es lo que estamos defendiendo. Yo estoy en ese proceso todavía.

-¿Siente que ha madurado más dentro de la academia o desde febrero, cuando salió, hasta ahora?

-En los dos sitios la verdad. En la academia y fuera he aprendido mucho musicalmente pero también como persona. Te pasan tantas cosas condensadas en tan poco tiempo que te toca madurar sí o sí.

-¿Son sus padres quienes le recuerdan que no ha trabajado nunca?

-Pues sí. Yo tengo 19 años. Acabé selectividad y me metí en Operación Triunfo. No sé lo que es trabajar duro, por eso a mi padre le daba mucho miedo que no le diera importancia a lo que he conseguido ahora, pero gracias a ellos y a la gente que me rodea que me recuerdan cada día lo difícil y lo que cuesta trabajar en lo que te gusta como yo ahora lo valoro muchísimo.

-¿Cómo fue su paso por Las Vegas en los Grammy latinos?

-Fue increíble. Como estar metida en una película. Fueron tres días intensos. Fui para presentar un premio y al final presenté una actuación con Lele Pons [la actriz e 'influencer' venezolana con quien ha grabado un remix de 'Teléfono']. No todo el mundo puede vivir eso y me sentí muy afortunada de conocer el 'show' por dentro. Conocí a mucha gente.

-La idea es preparar una gira de presentación.

-Sí. En eso estamos. Ya estoy trabajando con una preparadora física para coger fondo y resistencia así que tengo que hacer mucho cardio. Vamos también a preparar las coreografías para los bailes, voy a tener aquí en Madrid otro profesor de técnica vocal. En todo eso estamos.

-¿Hay presión por ver cómo vuelan también en solitario compañeros como Ana Guerra, Cepeda, Amaia y Alfred?

-Por mi parte no hay nada de presión, de competencia o de malos rollos. Creo que por parte de ninguno. Bueno, creo no. Es que lo afirmo. Nos queremos y nos apoyamos muchísimo entre nosotros y nos alegramos de que nos esté yendo bien.

-¿Qué le parece que hay una web que analice todos y cada uno de sus estilismos y que digan que es el flequillo más famoso de España?

-En serio. Qué fuerte. Pues no lo sé pero muchas gracias. Soy yo la que elige qué se pone y qué no. En general me gusta sentirme cómoda a no ser que tenga que ir a un evento. También me lo paso bien haciendo sesiones de fotos.

-En la academia los Javis le decían que le costaba interpretar, creerse la canción. ¿Hemos mejorado?

-Eso ya lo tengo asumido. Y sí hemos mejorado.

-¿Echa de menos a la familia ahora que vive en Madrid?

-Por supuesto. Llamo cada día a mis padres. Este puente nos vamos a ir toda la familia dos días a una casa de turismo rural. Les quiero un montón. Estas Navidades también estaremos todos juntos y tranquilos.

- Después de su historia con Cepeda, ¿cómo va a manejar lo de exponer su vida personal?

-Pues es algo de lo que ya no hablo. Porque cuando hablas de eso es el titular y realmente creo que es lo más irrelevante. Yo lo llevo bien y él también. Nos llevamos superbien y eso es lo más importante.

-¿Espontánea e impulsiva son dos adjetivos que la definen?

-Has dado en el clavo. Esos dos y un poco cabezona a veces.

-¿Qué es para usted el éxito?

- Pues para mí es que mi familia tenga mucha salud y yo esté bien, contenta y feliz con lo que estoy haciendo.

-Entonces, ¿para cuando la segunda parte del disco?

-Pues para febrero espero.