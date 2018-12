El alcalde de Vigo se viene arriba con la iluminación navideña

Olviden el árbol de Navidad del Rockefeller Center. Este año en esas fechas hay que ir a Vigo. Al menos si hacemos caso al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que en la presentación de la iluminación navideña aseguro que está iba a ser la "top del planeta" y que retó a los alcaldes de Nueva York, Tokyo o París a superarla. Caballero se vino arriba en la presentación. Tanto, que el vídeo se ha convertido ya en un fenómeno viral.

"Va a haber 1478 guirnaldas, va a haber mil arcos de iluminación, va a haber bolas de 12 metros de diámetro, vamos a iluminar 325 arbolas... ¡Esto es el no va más!", clamó haciendo un alto antes de continuar dando detalles del proyecto. "Vamos a decorar 13 fachadas, vamos a decorar de forma simbolica dos grandes árboles de 11 metros y 28 arboles de 4 a 5 metros y además vamos a poner un rótulo en la fachada del ayuntamiento de 108 metros cuadrados", afirmó.

Y en ese momento lanzó el reto, para el que no considera rivales a Madrid y a Barcelona. "Que sepan los alcaldes de Londres, de Tokyo, de Nueva york, la alcaldesa de París y el alcalde de Berlin, que vamos a ser el no va más. Bueno, ya no cito Madrid y Barcelona porque esos se nos quedan allá pequeñitos".

DESDE EL ESPACIO



Tanta luz va a irradiar Vigo que Caballero está convencido de que se va a ver desde el espacio. "Que se preparen porque yo iré a ver al ministro de investigación que es astronauta y le preguntaré cómo se verían las luces de Vigo desde el satélite, desde arriba, desde aquella zona, porque van a ser las navidades top del planeta", afirmó para acto seguido, sentenciar: "En cuestion de luces de Navidad somos los mejores del mundo".