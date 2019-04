El alto precio de la nueva vida de soltera de Adele

¿Nuevo disco, vuelta a Londres, nuevo amor? La cantante Adele estaría, a los 30 años, planeado su nueva vida, después del divorcio de Simon Konecki. En la prensa británica todo son especulaciones sobre el futuro de la estrella tras la ruptura matrimonial. El diario 'The Mirror' asegura que está en camino un nuevo disco, que Adele estaría grabando desde hace unos meses en Nueva York. “Se está concentrando en el trabajo para superar la ruptura. Ha estado trabajando en nuevo material desde hace un tiempo. Se ha reunido en varias ocasiones con su casa de discos, Sony, en Londres”. El tabloide apuesta por la salida del que sería su cuarto álbum en Navidad.

RETORNO A LONDRES

La artista, que posee una mansión en Los Ángeles y otra en el barrio londinense de Kensington valorada en 34,6 millones de euros, estaría pensando instalarse de manera permanente en Londres, para estar más cerca de su madre y con la idea de que Angelo, su hijo de seis años, reciba una educación británica. El comunicado divulgado por los agentes de la artista el pasado fin de semana anunciando el fin de la relación dejaba claro que ambos “están comprometidos a criar juntos a su hijo con amor”.

Adele y Konecki llevaban ocho años juntos y se habían casado en secreto en el 2016. La artista solo confirmó la boda un año más tarde, durante la ceremonia de los premios Grammy. La relación ha estado plagada de altibajos y continuos rumores de desavenencias y rupturas, que han trascendido a pesar del celo con el que la cantante vela por su intimidad. El corazón herido de Adele, sus desventuras amorosas y el dolor desgarrado de sus composiciones, junto a una voz extraordinaria, han hecho de sus álbumes superventas, y a ella, multimillonaria.

SIN CONTRATO PREMATRIMONIAL

Su fortuna se calcula en torno a los 160 millones de euros, que podría tener que dividir ahora al cincuenta por ciento con Konecki, ya que al parecer no hay contrato prematrimonial. Amigos próximos creen que el dinero no será un problema en el proceso de divorcio. Adele ha comentado en el pasado que la riqueza no era algo importante para ella, educada por una madre soltera y habiendo crecido con estrecheces en una vivienda social del popular barrio de Tottenham.

Konecki, en cambio, viene de una familia adinerada, que le envió a estudiar el colegio de Eton, el más elitista del país. Durante años trabajó para el banco de inversión de Lehman Brothers y en la actualidad dirige la oenegé, Drop4Drop, para proporcionar agua potable a poblaciones afectadas por la escasez o la sequía. La agencia está basada en Los Ángeles, y a su nombre figura una casa valorada en 580.000 euros que la cantante compró para su marido recientemente. Konecki, que posee una propiedad en la localidad costera de Brighton, estuvo previamente casado con la estilista Clary Fisher, con la que tiene una hija de 9 años, y de la que se separó en el 2010, un año antes de que el cantante Ed Sheeran le presentará a Adele.

Libre ahora, soltera de nuevo, amigos que cita el diario 'The Sun' afirman que la estrella tiene ganas de volver a quedar y salir con "un hombre americano", aunque prefiere no precipitar la búsqueda y dar tiempo al tiempo. “Acepta que con Simon ha acabado para siempre esta vez”, señala una de esas fuentes.