Ana Obregón agradece el cariño de la prensa en la enfermedad de su hijo

Ana Obregón ha querido agradecer todo el cariño y fuerza que ha recibido no solo ella, también su hijo, desde que se supo la enfermedad que padecía. Y es que la actriz, que ahora disfruta de la tranquilidad de saber que todo ha pasado, ha subido una foto en la que aparece recogiendo el premio que le ha otorgado la Peña Periodística Primera Plana al mejor personaje público que a pesar de los malos momentos ha sabido mantener una relación buena con la prensa, según informa Europa Press.

Felicidades Ana por tu merecido premio Naranja!!! Nos queda saber de quién ibas vestida? No aparece por ninguna parte y estabas radiante!!!

Visiblemente recuperado de su enfermedad, Álex Lequio no se perdió el último desfile de niños de la firma Charadas. Y es que el hijo de Ana Obregón posó de lo más sonriente junto a María Palacios, la pareja de su padre el Conde Lequio. Una vez más, Álex no ha sorprendido con la naturalidad y la felicidad tan arrolladora que tiene a la hora de afrontar los pequeños baches en el camino. Además, ha confesado cómo está yendo su recuperación y en qué momento personalmente se encuentra.

"Estoy muy contento. Cuando estaba en EEUU era una persona muy inquieta y no me gustaba estar parado. Estoy a la espera de que me digan cuando tendré que pasar por la próxima ITV, creo que será para mayo, pero ya os avisaré" ha confesado el hijo de Obregón. Y es que sin duda, no podemos evitar recordar lo travieso que siempre ha sido con la prensa cuando era pequeño y lo amable que es ahora. Además, nunca pierde el sentido del humor, refiriéndose a la revisión como "la próxima ITV".

Y es que si hay algo que le ha dado alegría y ganas para tirar adelante han sido sus proyectos profesionales: "Siempre he pensado que en el mundo de los eventos hay que innovar y hacer algo diferente para poder escalar y como ya me conocéis, lancé la plataforma para poder canalizar varios eventos. Encantado de compartir este momento". Y es que sin duda, Obregón no se equivocaba cuando, en alguna ocasión, ha comentado que su hijo siempre ha sido muy trabajador y estudioso. Lo cierto es que no ha dejado de pensar en sus proyectos laborales y ahora está más activo que nunca.