Anne Hathaway: "Voy a dejar de beber mientras mi hijo viva en mi casa"

Durante 18 años, Anne Hathaway no catará el alcohol. El motivo de esta drástica decisión no es otro que su hijo. "Voy a dejar de beber mientras mi hijo viva en mi casa", ha afirmado la actriz en The Ellen Show, el popular programa de entrevistas de Ellen DeGeneres en la NBC. Al parecer, a la intérprete no le termina de gustar la forma en la que bebe, y su hijo, de tres años, ya tiene una edad en la que necesita a su madre por las mañanas.

En resumen, la protagonista de Serenety afirma que no lo hace tanto por su hijo como por las resacas que el alcohol le ha ocasionado en sus salidas. En el plató, Hathaway rememoró una salida con el actor Matthew McConaughey de la que prácticamente no se acuerda de nada.

La artista comenzó su carrera en el cine en el 2001 con el filme Princesa por Sorpresa. Dentro de su carrera han destacado películas como El diablo viste de Prada, Alicia en el país de las maravillas, Amor y otras drogas, Don Jon, Interstellar y Oceans' 8.