Aprende a actuar con Natalie Portman

Natalie Portman, la actriz ganadora del premio Oscar, estrella de películas como Cisne negro y Jackie, ha anunciado el lanzamiento de una serie de clases de actuación en internet, con un valor de 90 dólares cada una y compartirá, además de consejos sobre el mundo de la actuación, algunas ideas y experiencias adquiridas durante sus más de 25 años de carrera, ya que la artista empezó su carrera cuando solo tenía 10 años.

Las clases están disponibles a través del proveedor de educación online MasterClass y, entre otros consejos, compartirá diversos enfoques para actuar, incluyendo la manera de construir un mapa de personajes; cómo investiga los mismos para papeles históricos y ficciones; detalles para trabajar con un director; la forma de construir la "física y la conciencia" de cada rol; y cómo define los matices de voces.

LA LIBERTAD DE LA ACTUACIÓN

"Actuar es una experiencia alegre. Es el acto de empatía y juego", detalla Portman, de 37 años, a través de un comunicado. "Debes ser libre para ser creativa, probar cosas nuevas y cometer errores. Así es como aprendí". Además agrega: "En esta clase me complace compartir lo que he reunido durante más de 25 años como actriz, cosas que me han funcionado, cosas que he visto que funcionan bien para otros y consejos que he creado para ayudarme a mí misma".

La actriz, que ha puesto su rostro en más de 40 películas desde los 10 años, cuando debutó en El profesional (León), de Luc Besson, alcanzó fama mundial cuando interpretó a la Reina Amidala en la trilogía de películas Star Wars.

Graduada en Harvard, ganó el Premio de la Academia y el Globo de Oro por su destacado papel en el thriller psicológico Cisne negro (2010), de Darren Aronofsky. Además, obtuvo nominaciones al Oscar por sus papeles en Jackie (2016) y Closer (2004).

LA CLASE DE LAS CELEBRIDADES

MasterClass, con sede en San Francisco, fue lanzada en el 2015, y está centrada en el desarrollo y la comercialización de clases especiales de celebridades de Hollywood. Diferentes figuras del mundo del espectáculo firmaron acuerdos con la compañía, entre ellos Martin Scorsese, Ron Howard, Spike Lee, Jodie Foster, Mira Nair, Ken Burns, Judd Apatow, Shonda Rhimes, Steve Martin y Aaron Sorkin.

MasterClass cobra 90 dólares (unos 80 euros) por cursos individuales y un plan anual de 1.800 dólares (1.590 euros), que brinda acceso ilimitado a todas las clases nuevas y existentes de su lista de instructores famosos.

Recientemente, Portman protagonizó la película de suspense Annihilation (2018), e interpretó a una diva del pop en una espiral descendente en el drama Vox Lux, que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia del 2018.