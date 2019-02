Una árbitra denuncia insultos machistas en Jerez

Lo vivido por las jugadoras del Terrasa el pasado fin de semana no es un hecho aislado en el fútbol. A menudo se dan escenas con situaciones machistas, no solo contra jugadoras sino también contra árbitras, que sufren los insultos desde la grada.

Es el caso de Andrea Zarzuela, una joven del Puerto de Santa María (Cádiz) que ha explotado en Facebook ante lo que vivió el domingo en un partido de juveniles, en un encuentro de la Cuarta División Andaluza entre el CD Comarca de Jerez y el Bornense Atlético. En la grada, una mujer que no paraba de insultar pese a los intentos de su hijo de que parase.

"Qué vergüenza que tu hijo te diga 'cállate ya mamá, no insultes más a la linier', ¿verdad? Qué vergüenza tener que echaros de un campo de fútbol porque no paráis de insultarme", dice en una publicación que se ha hecho viral. "Tú eres una mujer, qué coño haces aquí. ¡Vete a fregar!", le dijo. "Qué vergüenza que tu hijo te dé una clase de educación".

Andrea cuenta cómo le han hecho sentir durante el partido. "Señora, señor, yo también tengo un padre y una madre y estoy segura que a ti no te gustaría que insultara a tu hijo cada minuto y lo hiciese sentir como una mierda".

Por eso motivo, decidió expulsarles del campo. Al pedirles que lo abandonaran, la señora siguió amenazando: "A esta la voy a esperar yo aquí, cuando salga la voy a hartar de palos”.

Por último, lanza un mensaje contra estas actitudes: "Sigamos promoviendo la violencia. Hasta que todo esto no acabe, el mundo no irá mejor. Cada vez el fútbol me da más asco. Pero que sepáis, señora y señor, que ni ustedes ni nadie vais a acabar con mi ilusión".