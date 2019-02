Arturo Fernández: chatín nonagenario

El histórico seductor del teatro español, Arturo Fernández, se estrena como nonagenario este jueves, día 21 de febrero, subido a los escenarios y con sus dardos de rancio derechista en plena forma. El chatín está de gira por España acompañado de Carmen del Valle. Juntos protagonizan una "elegante y divertidísima comedia", 'Alta seducción', en la que el actor vuelve a hacer gala de sus dones con un papel de galán que se tambalea entre seductor y seducido. Y es que más de una generación de españoles ha incorporado ya al imaginario colectivo nacional la figura de Fernández como elegante conquistador de la muletilla "chatín" y "chatina".

EL CHICO DE NOVIEMBRE

El cumpleaños del actor no siempre lo celebró en la misma fecha. En el pasado, Arturo Fernández creía que su nacimiento fue a finales de 1930 y no a principios de 1929, como le reveló su padre. Si es seguro que nació en Gijón, pero se atribuye el baile de fechas al padre del artista, un anarquista que se exilió a Francia durante la Guerra civil española y que inscribió erróneamente en el registro civil la fecha de nacimiento de su hijo. Tras la marcha de este, el pequeño Arturo se quedó en Gijón con su madre, una mujer obrera que se dedicaba a lavar botellas.

Según el propio artista, fue una infancia dura en la que ambos lo pasaron muy mal. A partir de los 12 años hizo lo que pudo para intentar aliviar el apuro económico por el que pasaba su familia. El chico trabajó en un taller electrotécnico, fue vendedor de corbatas, marinero, jugador de fútbol e incluso llegó a practicar el boxeo durante dos años, tiempo en el que se dio a conocer en el cuadrilátero como 'El tigre del Piles'. Tan solo sufrió una derrota.

En 1950 se trasladó a Madrid, ciudad en la que se inició en el mundo de la interpretación, aunque inicialmente fuese tan solo por tener un sustento provisional. En un principio tan solo hizo de figurante, sin diálogos ni apariciones en primer plano, por lo que su presencia en las cintas de la época es prácticamente indetectable. Posteriormente, gracias al director Rafael Gil, Arturo Fernández logró papeles algo menos discretos en películas cómo 'La guerra de Dios' y 'El beso de Judas'. Sus primeras interpretaciones estrella en el cine llegaron de la mano del realizador Julio Coll, que le fichó para un papel protagonista en 'Distrito Quinto' (1957) y 'Un vaso de Whisky' (1958).

Por otro lado, su primera subida al escenario tuvo lugar en el Teatro de cámara y ensayo del dramaturgo Modesto Higueras. Se incorporó a posteriori a las compañías teatrales de Conchita Montes y Rafael Rivelles respectivamente. En ese tiempo inició la construcción de su galán, el personaje más recurrente en sus interpretaciones y que se ha dejado ver en escena desde 'La herencia' (1957) hasta la contemporánea 'Alta seducción'.

GALÁN FUERA DEL ESCENARIO

En una entrevista realizada en 2012 para este diario, Arturo Fernández negó haber igualado las "cuatro cifras"del cantante Julio Iglesias en lo que a número de parejas se refiere. El actor afirmó que hubo un tiempo en el que lo suyo fue la monogamia sucesiva, algo que se traduce en encuentros con mujeres "cada 15 días". En la misma entrevista, también admitió ser alguien enamoradizo que no cree en la existencia de las mujeres feas. Demostró entonces que el seductor, efectivamente, podía ser seducido.

Los dos amores conocidos en su vida han sido la catalana María Isabel Sensat y la madrileña Carmen Quesada. Con la primera se casó el 22 de marzo de 1967 en la iglesia de San Vicente de Montalt. Con ella tuvo tres hijos: María Isabel, Arturo y María Dolores. Tras poner fin a su relación con Sensat, Fernández comenzó a salir el 1 de abril de 1980 con la abogada Carmen Sensat, a la cual conoció en una discoteca de Madrid. Al principio, su relación despertó bastantes dudas, dado que el actor era casi 30 años mayor que ella. Sin embargo, la pareja ha sobrevivido a la prueba del tiempo y a día de hoy mantienen su relación sin intención de casarse.

FIRME EN LA DERECHA

Arturo Fernández no se ha reservado sus opiniones políticas para sí mismo. Ultraconservador, patriota declarado y severo de ideas, ha llegado a asegurar que "si hay que ser de derechas, Franco a mi lado era un comunista". Más recientemente llamó la atención por su negativa a llevar su actual comedia a Cádiz, basándose en el particular argumento de que "ahí está Podemos" y que no logra entender "cómo puede haber una persona con sentido común" que vote a este partido.

En las primeras elecciones democráticas después de la dictadura, Fernández respaldó y votó la candidatura de Adolfo Suárez, líder de UCD. Posteriormente, pasó a ser afín al PP. Ha respaldado públicamente a Mariano Rajoy en más de una ocasión. En cuanto a Vox, el partido que ahora está en plena efervescencia, el actor afirmó en una entrevista para 'Abc' que "entre PSOE y Podemos le han hecho campaña". Además, consideró que "cada vez que les llaman anticonstitucionalistas los partidos que gobiernan con el apoyo de Bildu, los antisistema y los separatistas, les consiguen cien votos más".

A sus ya cumplidos 90 años, Arturo Fernández pretende seguir actuando mientras su estado de salud se lo permita.