Así 'conquistó el fin del mundo' en la televisión vasca Gotzon Mantuliz, profesor de 'OT 2018'

'OT 2018' presentó este viernes su nueva temporada con el equipo de profesores que orientará y ayudará a los dieciocho concursantes en su formación profesional en la Academia. Uno de ellos es Gotzon Mantuliz, que se encargará de ponerles en forma junto a Magali Dalix. Diplomado en Enfermería e influencer en redes sociales, también tiene un pasado televisivo en ETB, donde se convirtió en el vencedor de la quinta edición del reality extremo 'El conquistador del fin del mundo'.

Tras proclamarse como ganador en el año 2009, Gotzon comenzó a hacerse conocido y a ganar popularidad en la televisión vasca, e incluso publicó un libro bajo el título 'Gotzon Mantuliz: diario de un conquistador'. También recibió varias propuestas de televisiones nacionales; entre ellas, la de participar en el 'Supervivientes' de Telecinco en 2011. "Me ofrecieron ir y el tema de la aventura y el reto me llama, pero no creo que en ese programa prime eso, ellos van más a buscar el conflicto", aseguró por aquel entonces en una entrevista a ETB.

Desde entonces, además de ejercer como modelo, Gotzon ha seguido muy vinculado al exitoso formato de ETB como colaborador de los debates de ediciones posteriores, siendo una de ellas la última: 'El conquistador del Caribe'. Aventurero por naturaleza, Gotzon también cuenta con un canal de Youtube en el que muestra sus periplos por algunos de los lugares más inhóspitos del planeta.

También en Instagram ha pasado a ser uno de los influencers del momento. Actualmente cuenta con más de 223.000 seguidores que son testigos de su faceta más deportiva junto a su inseparable perrita Noa. A partir de la próxima semana, Gotzon emprenderá una nueva aventura televisiva como profesor de 'OT 2018', donde también se incorporan otro nombres como Itziar Castro y Miqui Puig.