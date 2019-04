Así se enfada un asturiano: la reacción viral de un hombre al que casi atropellan

Pasear por el monte para respirar aire puro y escuchar el silencio puede ser una actividad muy sana y útil para combatir el estrés. O así lo debió pensar este asturiano, que salió una mañana a despejar la mente y se llevó diez amagos de infarto.

En un vídeo compartido en Twitter por Jimmy Resbalones, el hombre grita y despotrica al ver cómo una bicicleta está a punto de impactar en una senda estrecha y con mucho peligro.

"Nada más bonito que un asturiano cagándose en todo", dice este usuario, que a continuación comparte la dramática escena.

Nada más bonito en el mundo que un asturiano cagándose en todo. pic.twitter.com/5wDoD7I1Wj — Jimmy Resbalones (@sporchigrismo) 24 de abril de 2019

En ella, se ve al hombre desahogarse después de que el ciclista estuviera a punto de llevárselo por delante. En una cámara situada en la propia bici, vemos cómo el ciclista se encuentra con el hombre y frena lo antes posible pero con un gran susto: "Ey, perdón!", grita.

Entre aspavientos, no para de insultar y gritar como reacción: "Hijo de puta, mi Puta madre. Ya es la décima vez. ¡Me cago en dios!"

El joven insiste en pedir perdón, pero él sigue gritando: "No me ves salir de aquí? Ya es la décima vez. No me matasteis la gente de la bicicleta..."