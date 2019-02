Así es como un perro localiza y salva a un hombre enterrado bajo la nieve

Mountain Rescue Search Dogs England, una organización benéfica dedicada a entrenar perros de rescate para ayudar a las personas accidentadas en la naturaleza, ha subido recientemente un vídeo en el que observar, desde el punto de vista de la víctima, cómo es un rescate por uno de estos perros.

Los perros de búsqueda y rescate son entrenados para localizar a personas en situaciones extremas, en terrenos muchas veces de difícil acceso para los humanos: en la nieve, en la montaña, en el mar o entre escombros tas un terremoto. De su habilidad para localizar a los seres humanos dependen las esperanzas de las víctimas supervivientes.

Su principal herramienta es su olfato, entrenado para localizar olores y seguir rastros, la mayoría imperceptibles para los humanos.

Es el caso de la perra de rescate Flo, de 4 años, que gracias a su desarrollado olfato es capaz de localizar a personas enterradas en la nieve.

