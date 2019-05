Australia se eleva en la primera semifinal de Eurovisión 2019

Grecia, Bielorrusia, Serbia, Chipre, Estonia, República Checa, Australia, Islandia, San Marino y Eslovenia se han clasificado esta noche para la gran final del Festival de Eurovisión, que se celebrará este sábado en el Pabellón 2 de la Expo Tel-Aviv. Todos ellos han superado la primera semifinal del certamen, que se ha decidido con el voto combinado de los telespectadores y de los jurados profesionales de los países participantes.

No ha habido sorpresas. Australia, una de las favoritas de la noche, ha destacado con una espectacular puesta en escena: su intérprete, Kate Miller-Heidke, y sus dos bailarinas, suspendidas de una larga pértiga elástica balanceándose a una lado y otro del escenario, con imágenes del firmamento a sus espaldas y del planeta Tierra a sus pies. Con ayuda de los realizadores de la televisión organizadora del evento, la KAN israelí, han conseguido transmitir la sensación de que la artista estaba cantando en el espacio abierto.

Islandia también ha conseguido un billete para la final con una propuesta punk del grupo Hatari: máscaras, imágenes de cadenas, vestidos de látex, ambientación de fuego y humo han puesto la salsa a un tema cien por cien nihilista que pronostica la destrucción de Europa.

El trío checo Lake Malawi también lucharán por la victoria. Han pasado a la final con un tema dedicado a un amor de la adolescencia y una realización original, donde hemos podido ver un encuadre individualizado de cada uno de los integrantes del grupo moverse libremente por toda la pantalla durante la ejecución del estribillo: ahora arriba, ahora abajo, ahora a la derecha, ahora a la izquierda...

También veremos a Chipre este sábado. Tamta ha defendido un tema pop acompañada de cuatro bailarines. Con ella estará también su vecina griega Katerine Duska con 'Better love' y una puesta en escena que es toda una alegoría de la primavera. Ha destacado especialmente por su voz ahogada.

La de la serbia Nevena Bozovic ha sido la única balada que se ha clasificado esta noche. Intensa y elegante, ha actuado sobre un escenario de hielo y envuelta de humo.

Sus vecinos de Eslovenia, Zala Kralj y Gasper Santl, se han clasificado poniendo voz a un tema con base chill out. No han pasado desapercibidos por su original puesta en escena: él tocando la guitarra eléctrica y el teclado y ella, delante suyo, mirándole constantemente.

UNA JOVENCÍSIMA PARTICIPANTE

La bielorrusa Zena, de 16 años, también luchará por la victoria el sábado y lo hará con un tema disco donde se permite bailar sin parar y mantener a raya la voz.

Serhat, el representante de San Marino, ha defendido "Say na, na, na", un tema y una puesta en escena con sabor a años 70. El artista, que es turco, también ha destacado por su voz, grave como ninguna sobre el escenario de la Expo Tel-Aviv.

Finalmente, Victor Crone, de Estonia, también ha conseguido billete para la final con un medio tiempo titulado 'Storm'. Apuesta arriesgada, pues ha salido absolutamente solo al escenario y al final ha sabido llenarlo con su ritmo.

EN IGUALDAD DE CONDICIONES

El anuncio de los ganadores se ha hecho sin revelar las puntuaciones de cada país. Eurovisión quiere que el sábado todos los participante partan en igualdad de condiciones; por ello oculta al ganador de este martes para que no se le cuelgue la etiqueta de favorito por encima del resto. Harán lo mismo tras la semifinal de este jueves.

En la gala de este martes también hemos podido ver unos segundos de la actuación de Miki, que ya está clasificado de oficio para la final junto al Reino Unido, Italia, Francia y Alemania, por ser los cinco países que más contribuyen económicamente al Festival, e Israel, que es el organizador del evento.

Los anfitriones quieren homenajear a todos los artistas que le han dado la victoria en Eurovisión en cuatro ocasiones. Este martes ha sido el turno de Netta Barzilai, vencedora el año pasado en Lisboa, y de Dana International, que ganó en 1998. Las hemos visto actuar a las dos: la primera, abriendo la semifinal con una versión techno del tema 'Toy' con que se impuso en el 2018. Y Dana, interpretando una versión del tema 'Just the way you are', de Bruno Mars.

El próximo jueves se conocerán a los últimos 10 finalistas de Eurovisión. En esa segunda semifinal, no podrán votar los telespectadores españoles, pero sí que la podrán ver a través de La 2, a partir de las 21.00 horas. Ahí están los grandes favoritos de este año: Holanda, Rusia, Suiza, Malta, Suecia y Azerbaiyán.