Barbra Streisand se retracta por haber defendido a Michael Jackson

Barbra Streisand ha tenido que retractarse y pedir perdón por sus recientes declaraciones en una entrevista en 'The Times' sobre las supuestas víctimas de abuso de Michael Jackson después de las críticas recibidas en las redes sociales. En un comunicado publicado en su página web y en un 'post' en Instagram, Streisand se disculpa y muestra un "profundo remordimiento". "Lamento profundamente cualquier dolor o malentendido que haya causado al no haber elegido mis palabras más cuidadosamente sobre Michael Jackson y sus víctimas, porque las palabras impresas no reflejan mis verdaderos sentimientos".

"No quise descartar el trauma que estos chicos experimentaron de ninguna manera. Como todos los supervivientes de abuso sexual, tendrán que llevar esto por el resto de sus vidas. Espero que James y Wade sepan que realmente les respeto y les admiro por decir su verdad", concluye.

Y es que la actriz, cantante y productora se posicionó sobre el contenido del documental de HBO 'Leaving Neverland' en el que se abordan las acusaciones de abuso sexual por parte de Michael Jackson sobre Wade Robson y James Safechuck. En sus declaraciones al medio británico, Streisand daba a entender que, en caso de ser verdad eso abusos, no es algo que haya afectado mucho a las víctimas. "Ambos están ahora casados y tienen hijos, aquello no los mató", aseguró.

Streisand no puso en duda que Jackson abusara de Robson y Safechuck cuando eran niños, pero culpa de ello a los padres. "Los padres son los que permitían a sus hijos dormir con él. Se puede decir que fueron niños abusados, pero esos niños, como les he oído decir, estaban encantados de estar allí". La cantante recordaba en la entrevista que en las que coincidió con Jackson, "era muy dulce, muy infantil". Y reconocía que, a pesar de que el material del documental era doloroso de ver, ella tenía cierta simpatía con la estrella del pop. "Sus necesidades sexuales eran sus necesidades sexuales, provenientes de cualquier infancia que tenga o del ADN que tuviera".

Streisand no ha sido la única artista que ha hablado a favor de Michael Jackson, fallecido en 2009 a los 50 años por una sobredosis de medicamentos. Diana Ross también salió en defensa de la imagen que el documental de HBO está mostrando del rey del pop. "Esto es lo que siente mi corazón esta mañana. Creo y confío en que Michael Jackson fue y es una fuerza increíble y magnífica para mí y para muchos otros. Parad, en el nombre del amor", escribió la cantante en Twitter.