La BBC fulmina a un locutor por comparar al hijo de Meghan con un chimpancé

La radiotelevisión pública británica BBC ha despedido este jueves a un presentador que publicó en Twitter la imagen de una pareja con un mono vestido junto al mensaje: "El bebé real sale del hospital".

"Me acaban de despedir", ha confirmado en Twitter el presentador de BBC Radio 5 Live, Danny Baker, que ha borrado el mensaje polémico. La cadena le ha reconocido como un locutor "brillante", pero ha denunciado lo que considera un error de juicio contrario a los "valores" propios de la empresa pública.

The call to fire me from @bbc5live was a masterclass of pompous faux-gravity. Took a tone that said I actually meant that ridiculous tweet and the BBC must uphold blah blah blah. Literally threw me under the bus. Could hear the suits knees knocking. #Fuckem

El locutor ha pedido disculpas en la misma red social por su error "ingenio" y "catastrófico" mensaje que le ha dejado en el paro.

I am aware black people do not need a white man to tell them this. Deleting it immediately and apologising for the awful gaffe I even foolishly tried to make light of it. (My situation that is, not the racism involved.) Too late and here I am.