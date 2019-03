Bear Grylls protagonizará la nueva historia interactiva de Netflix

Después de la repercusión que ha tenido 'Bandersnatch', el episodio interactivo de la serie 'Black Mirror' que lanzó al final del año pasado Netflix, la plataforma de 'streaming' va a repetir la experiencia. Y lo hará de la mano de Bear Grylls, el protagonista de 'El último superviviente' de Discovery Channel.

El aventurero británico estará al frente de 'You vs. Wild', una nueva serie interactiva que se estrenará el próximo 10 de abril en Netflix y en la que la audiencia podrá "controlar qué decisión toma" Grylls "mientras escala montañas elevadas, entra en densas selvas y se sumerge de lleno en una innovadora serie de aventuras interactivas".

This is going to be a journey unlike any I've EVER embarked on before. I need YOU to think ahead, choose wisely, and most importantly, never give up. 💪 Check out my instagram story now to see where YOUR adventure begins #YOUvsWILD @netflix #interactive https://t.co/P7xQeRJoI0 pic.twitter.com/qbSFFVVdHm