Un café de Starbucks se cuela en 'Juego de tronos'

'Juego de tronos' es la mayor superproducción televisiva que está actualmente en emisión, y eso hace que cada uno de sus episodios sea analizado al dedillo por sus millones de seguidores. Unos fans a los que no se les pasa una, como se ha podido comprobar esta pasada noche, cuando se emitía el cuarto capítulo de la octava y última temporada de la serie de HBO.

Porque a pesar del extenso equipo que hay detrás de la aclamada ficción, en el episodio se ha colado una pifia que ha sido rápidamente detectada por la audiencia. Durante la celebración de Jon Nieve y Daenerys con los supervivientes de la batalla de Invernalia de la semana pasada, que derrotaron in extremis al Rey de la Noche, junto a la Madre de Dragones se puede apreciar un vaso de café que se asemeja mucho al de un Starbucks.

LOS 'MEMES'

El momento ha sido ampliamente comentado en las redes, donde le han sacado mucha punta. Los 'memes' no se han hecho esperar llevando a Khaleesi hasta un Starbucks para tomarse un café bien calentito ante la llegada del temible invierno a 'Juego de tronos'.

VERY MILD SPOILER, but here is the lost Starbucks cup in the Game of Thrones S08E04. Lol. It’s cold in Winterfell and Daenerys needs her coffee. pic.twitter.com/2sg7KeFCvC