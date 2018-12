Camilo Sesto reaparece desmejorado para presentar su nuevo trabajo: 'Camilo Sinfónico'

Camilo Blanes Cortés, más conocido como Camilo Sesto, ha vuelto al mítico Florida Park de la capital madrileña para presentar este miércoles su nuevo álbum, Camilo Sinfónico. Un trabajo que, además de contar con la prestigiosa Orquesta Sinfónica de RTVE, tiene colaboraciones de lo más especiales como la de Marta Sánchez, Mónica Naranjo, Pastora Soler y Ruth Lorenzo. Frank Blanco fue el encargado de dirigir la presentación que levantó una gran expectación entre todos los asistentes.

El artista de grandes temas como Vivir así es morir de amor o Perdóname ha posado en el photocall aunque no se le ha visto en su mejor momento. Sin poder casi pronunciar una palabra a los medios porque se encontraba "un poco mareado", la única declaración que hizo Camilo fue relacionada con su último trabajo: "Lo mejor que podía hacer", comentó el cantante. Definido por la propia Marta Sánchez como "un mito viviente y una fábula musical de nuestro país y del mundo entero", la que formaba parte del grupo Olé Olé ha explicado lo satisfactorio que es vivir con el Jesucristo Superstar nacional': "Súper fácil. Él es un ser amable, dispuesto. Entregadísimo a la música y a todos los proyectos que hace. Sensible con los artistas. Tiene una de las mayores sensibilidades que conozco", ha afirmado.

Por su parte, Pastora Soler también ha destacado la personalidad del gran artista: "La verdad es que su personalidad engloba muchas cosas. Su forma de mirar, de actuar... Con esas cosas te quedas embelesada e intentas aprender". La eurovisiva, además, ha explicado que aunque Camilo no se encontraba en su mejor momento ha participado en el proyecto con mucho trabajo y esfuerzo: "Él ha estado ahí. Lo que me hace ilusión es que ha ido dando directrices. Yo cuando lo conocí me recibió cantando el Quédate conmigo. Ha estado muy encima del proyecto, muy encima de todo", ha asegurado.

Por último, Mónica Naranjo no ha dudado en ningún momento en elegir su canción favorita del icono de la música, Vivir así es morir de amor, confesando que es "la que más he bailado en las noches de bohemia, pero con los arreglos originales".

Camilo Sinfónico saldrá a la luz el próximo viernes 23 de noviembre. Anunciado como el último proyecto del intérprete de Alcoy, el álbum es un repaso de toda la trayectoria del 'máximo orgullo hispano' con el que pondrá el broche de oro a más de medio lustro recorriendo los mejores escenarios.