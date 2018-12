Chanel dejará de usar pieles en sus desfiles

La moda se hace cada vez más sostenible. Poco después de que Donatella Versace anunciara que no iba a incluir pieles en sus prendas y en sus accesorios, ahora es Chanel la que sigue el ejemplo. La casa francesa ha anunciado que va a dejar de utilizar pieles exóticas en todos sus diseños: ni cocodrilo, ni serpiente ni ningún animal que no pertenezca al sector agroalimentario. Un paso adelante para una firma que tiene como director creativo a un amante de las pieles, Karl Lagerfeld, que no tiene ningún reparo en utilizarlas en la otra firma en la que diseña, Fendi. Grandes firmas como Burberry, Gucci, Michael Kors, Diane von Fuerstenberg o John Galliano también han descartado las pieles para sus colecciones.

Desde Chanel aseguran que cada vez es más complicado encontrar pieles exóticas y que están recurriendo a unos nuevos acabados que son de la misma calidad para no bajar el nivel de sus productos. El anuncio coincide con la campaña que ha protagonizado Penélope Cruz para la organizaciones Peta en la que aparece con su gato y proclama "Protege a los animales. Nunca vistas pelaje". Y coincide también con el desfile celebrado este martes por Chanel en el Metropolitan de Nueva York, donde ha presentado su 'show' Metiers d'Art.

Un desfile que ha recuperado el estilo más lujoso y ostentoso del antiguo Egipto, con una línea repleta de dorados que nos trae de vuelta a Cleopatra en su versión más noventera y chic. El desfile se celebró con el Templo de Dendur como telón de fondo. Esta vez las chaquetas de 'tweed' aparecieron revestidas de lustroso dorado, pero también en marfil, coral y azul intenso.

Karl Lagerfeld ha recurrido a los pliegues que recuerdan a las columnas y a las túnicas y tampoco han faltado las hombreras marcadas como símbolo de poder y los efectos de escarabajos, serpietes y cocodrilos, que ya no son de piel. En primera fila estuvieron la actriz francesa Marion Cotillard, la directora de cine Sofía Coppola, las modelos Diane Kruger, Helena Christensen y Lily Rose Depp y la actriz Penélope Cruz, que es también embajadora de la marca.