Un chófer de Uber salva un concierto de Keith Urban sin saber era él

Un conductor de Uber que no habla inglés llevó a toda velocidad y durante una tormenta al cantante Keith Urban a un concierto que tenía previsto el pasado domingo en el festival SunFest 2019, en West Palm Beach (Florida), al norte de Miami, sin saber que se trataba del famoso músico. "Enorme agradecimiento al intrépido Uber, el conductor (Hansel) Echevarría, que nos llevó al concierto esta noche. Has salvado el 'show', brutal", manifestó el cantante de música country en su cuenta de Twitter.

El vuelo del cantante, que tenía previsto llegar al Aeropuerto Internacional de Palm Beach, fue desviado al de Miami, a unos 130 kilómetros al sur debido a la tormenta. "Estamos en un Uber y conduciendo como si el tipo lo hubiera robado (hombre, espero que no ...) podemos llegar un poco tarde...", avisaba el domingo el cantante en su cuenta de Twitter.

UN BARBERO HISPANO

Durante más de hora y media de trayecto, Echevarría, un barbero hispano que conduce un Uber desde hace un mes, se comunicó con Urban solo a través de señales, detalla este jueves el diario 'Palm Beach Post'. Echevarría dijo al diario que sospechaba que se trataba de "alguien importante, un agente del FBI", probablemente, e hizo todo lo posible por llevarlo rápido en medio de las condiciones adversas. "Todos lo saludaron (en el aeropuerto de Miami), y pensé, 'debe de ser famoso'", dijo el conductor del Uber, quien agregó que "si hubiera sabido, le habría pedido un autógrafo para mis hijos, fotos, no sé, pero nunca pensé que podría hacer eso, llevar a Keith Urban. Una loca aventura".

HUGE THX to our bad ass Uber driver Echevarria who got us to the gig tonight. You saved the show brutha!!!!!!! - KU pic.twitter.com/9EU7LKpkgx