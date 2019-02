Las confesiones sexuales de Mónica Naranjo

Mónica Naranjo estrenará dentro de poco en Mediaset 'Mónica y el sexo', un 'docurreality' en el que la cantante de Figueras viajará por el mundo para explicar cómo se vive la sexualidad en diferentes culturas. Para promocionar el programa, la otrora jurado de 'OT' pasó ayer por 'Sábado deluxe', donde habló largo y tendido sobre sexo con Jorge Javier Vázquez.

Entre otras cosas, Naranjo explicó que no es una mujer de líos de una noche, que le gusta la monogamia y que probó la viagra femenina, que compró en un mercado popular de Río de Janeiro: "Estaba malísima, muy amarga, pero me puso como una burra, cachondísima, durante cuatro horas", confesó la cantante.

BISEXUALIDAD

Tampoco tuvo tapujos a la hora de hablar de su bisexualidad, aunque afirmó que "energéticamente" no funcionaba con una mujer: "He tenido relaciones con señoras que me han querido muchísimo, y yo a ellas", explicó en el programa de Tele 5, donde también relató que nunca ha experimentado un trío. "Si soy muy ansiosa cuando tengo un señor en la cama, imagina tener dos, me estresaría", se justificó entre risas.

La intérprete de 'Desátame' recordó que, en los inicios de su carrera, "toda la gente se pensaba que era un hombre" y que incluso le miraban la nuez para comprobar si realmente era una mujer o no.

Para promocionar el nuevo programa, 'Sábado deluxe' emitió un adelanto de 'Mónica y el sexo' en el que Naranjo aparecía comprando unas bragas usadas y oliéndolas.