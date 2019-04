Creencias limitantes: identifícalas fácilmente

Existen una serie de afirmaciones que consideramos verdaderas sobre nosotros mismos. Nos hablan de nuestra validez, de nuestro físico o de nuestras habilidades. Se van asentando en nosotros mismos a lo largo de los años, a medida que acumulamos experiencias o escuchamos a nuestros padres. Sin embargo, estas creencias no tienen por qué ceñirse a la realidad. Las creencias, que podrían ser limitantes o potenciadoras, según si nos restan valía o nos la suman, condicionan cómo nos relacionamos con el mundo, cómo es la forma de estar con los demás o el tipo de relaciones que tenemos y desarrollamos.

Conocer nuestras creencias limitantes nos da el poder de saber cómo nos hablamos a nosotros mismos y qué serie de afirmaciones nos minan la autoestima. Este tipo de creencias causan fracasos laborales o la persistencia en las relaciones tóxicas. Por eso, entenderlas puede hacer que las invirtamos y las pongamos a nuestro favor.

IDENTIFICA LAS CREENCIAS LIMITANTES

En los procesos de terapia psicológica, las personas descubren como tienen todo un lenguaje negativo interiorizado. Se repiten a lo largo afirmaciones que, lejos de ayudarles, les obstaculizan para conseguir lo que ellos quieren. "No eres lo suficientemente válido", "no eres capaz de lograrlo" o "no mereces que te quieran" son frases comunes que suenan en la cabeza de muchas personas, más veces de las que se dan cuenta.

En el momento en el que se dan cuenta que tienen creencias irracionales, el trabajo gira en torno a descubrir cuáles son estas creencias. Una vez identificadas, podrían eliminarse. Pero cómo puede una persona identificar sus creencias limitantes?

1. Áreas de tu vida

Cuando un área de nuestra vida no funciona correctamente, puede deberse a varias causas. Una de ellas es que tenemos afirmaciones interiorizadas que nos limitan. Para poder saber cuáles son, puntúa de 1 a 10 el grado de satisfacción con las diferentes partes de tu vida: trabajo/dinero, relaciones sociales, relación de pareja, relación familiar y nivel de conocimientos.

Alguna parte puntúa menos de 5? Es en esa área entonces donde aparecen creencias limitantes, como puede ser la relación de pareja.

2. Escoge un área

Debes hacerlo con cada área de forma individual. Si seguimos con el ejemplo anterior, la relación de pareja, cuál sería el problema? Haz un listado con todas las cosas que fallan, como no encontrar pareja o que todas las que encuentras sean demasiado autoritarias.

3. Creencias

Una vez que has hecho el listado de problemas, busca analizar cada enunciado en base a una creencia que puedas identificar. Para ello remóntate a la experiencia pasada, a la educación que recibiste o a la cultura en la que te has criado.

Por ejemplo, ante el hecho de que un enunciado sea el de que no encuentras pareja, a qué se debe? Tal vez la creencia que haya detrás sea la de que no mereces que te quieran, que no eres lo suficientemente atractivo o que te faltan habilidades sociales.

4. Retorno al pasado

Ahora, haz una nueva lista con todas las creencias que has descubierto, eliminando las duplicadas o las que sean muy parecidas. Tienes que ser consciente que las creencias han sido interiorizadas en nosotros mismos en base a experiencia y educación, por eso, busca en tu experiencia pasada, en tu infancia, dónde escuchaste esas afirmaciones que ahora te repites a ti mismo.

A través de estas pequeñas pautas, dedicando tiempo, podrás identificar todas esas creencias irracionales que te limitan tanto en tu vida personal como profesional. Una vez que seas capaz de escucharlas, te darás cuenta de la cantidad de veces que te las repites a lo largo del día y del poder tan negativo que ejercen sobre ti.