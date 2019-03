Cuatro apuesta por los pasteleros

Cuatro se apunta a la moda gastronómica. El canal de Mediaset estrena este miércoles, 6 de marzo'Bake off España' (22.45 horas) adaptación de un exitoso 'talent show' británico centrado en el dulce mundo de la repostería ('The great british bake off'), que en su versión española presenta Jesús Vázquez (que ya planteó el reto 'Bake off' con anterioridad).

El reto es "buscar al mejor repostero, pastelero", además de conseguir que "la gente se divierta y ensalzar la repostería", ha señalado en la presentación del concurso el directivo de Mediaset Manuel Villanueva.

Por su parte, Jesús Vázquez ha confesado que la pastelería no era su mundo y "no conocía prácticamente nada salvo los postres", pero este programa se lo ha tomado como "un reto interesante". Respecto a los concursantes, ha afirmado que lo que tienen en común es mucha pasión por la pastelería. "Sus historias son interesantes. Son personas con las que el público se va a sentir identificado enseguida".

Betina Montagne, profesora de pastelería en la escuela Espaisucre; Dani Álvarez, miembro de la exclusiva asociación de 'Relais desserts', y Miquel Guarro, maestro chocolatero en la prestigiosa escuela Hoffman, conforman el trío de jueces que medirán las capacidades de cada uno de los aspirantes. Vázquez ha dicho que otro aspecto que puede gustar a los espectadores es la "inocencia" del jurado, ya que ninguno de los tres está acostumbrado a salir en televisión.

Álvarez ha agradecido que últimamente la cocina sea tan mediática, mientras que Montagne ha calificado la experiencia como "un antes y un después". Guarro ha alabado la labor del presentador, al que según él le deben "no haber estado perdidos".

PARTICIPANTES Y REGLAS DEL JUEGO

La dinámica del programa es similar a la de otros 'talents' culinarios, como 'MasterChef'. Participan en el reto 12 concursantes de distintas edades y con distintas profesiones: Sonia (26), psicóloga residente en Barcelona; David (18), estudiante en Madrid; Begoña (56), comercial bilbaína; Jorge (35), enfermero de urgencias barcelonés; Alba (27), ama de casa de Tenerife; Judith (30), encargada de una cafetería en San Sebastián; Antonio (66), profesor murciano de natación jubilado; Steffana (27), repostera frustrada; Víctor (35), cantante valenciano; Rubén (24), planificador de bodas en Madrid; Mónica (51), empresaria catalana e Iván (35), que trabaja en un centro cívico en Madrid.

¡Que el miércoles no te pille desprevenido! Conoce a los protagonistas de #BakeOff 👇 https://t.co/kXn2lyAN1E — Cuatro (@cuatro) 4 de marzo de 2019

Todos ellos pasarán por un proceso de eliminación que durará diez programas, hasta que tan solo quede un ganador, que ganará 50.000 euros y tendrá la oportunidad de publicar un recetario propio.

En cada una de las ediciones, los concursantes se enfrentarán a tres pruebas en las que competirán entre ellos contrarreloj. La primera de ellas, la de autor, consistirá en elaborar un postre clásico con un toque personal. Le sigue la prueba de técnica, en la cual deberán replicar con suma precisión una elaboración propuesta por el jurado, que luego será evaluada en una cata a ciegas.

Por último, tendrán que hacer frente a la prueba 'wow', en la que se les requerirá imaginación para impresionar a los expertos con un postre de elaboración propia.