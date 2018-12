David Guetta: 'La muerte de Avicii me cambió mi vida'

David Guetta lanza un nuevo álbum tras cuatro años de ausencia y para hablar de él ha visitado nuestro país. El productor musical y DJ ha colaborado para este trabajo con Jason Derulo, Sia, Justin Bieber y Nicki Minaj, entre otros. Me gusta trabajar con gente diferente y soy muy abierto, ha contado en el plató de El Hormiguero. "Mi vida es perfecta. Solo tengo un problema: el jet lag. Pero vivo de mi pasión, la música ha manifestado. Es un fanático de nuestro país por lo que cuando tiene que elegir entre venir a Eivissa o ir a Las Vegas a actuar, escoge siempre la isla pitiusa.

Preguntado sobre el impacto psicológico que tuvo la muerte de su amigo Avicii, el músico, de 50 años, que, además de un profundo pesar, le obligó a examinar sus hábitos de vida.

"Todos nos quedamos petrificados con lo ocurrido. La noticia me forzó a tomar algunas decisiones muy importantes, a cambiar mi vida. Pude ver como venía a mi, la depresión. Y yo soy una persona feliz, nunca había tenido tendencia a sufrir depresión, pero me di cuenta de que tenía que reorganizar mi vida para permanecer sano". Estas declaraciones se unen a las palabras del músico en The Sunday Times, donde manifestó que lo ocurrido le cambió la manera de pensar.

Además, el DJ francés ha puntualizado cómo en una ocasión conversó con Avicii sobre los conciertos que tenía y le pareció "una tortura". "Recuerdo que en alguna que otra ocasión Avicii me hablaba del número de conciertos al que se había comprometido, y me quedaba pensando: 'Esto es horrible, es una tortura'. Pero también sé que muchas veces es muy complicado decir que no, porque no quieres desaprovechar buenas oportunidades para tu carrera. Pero si sigues diciendo que sí y nunca paras,al final te acaba pasando factura", ha afirmado.

El DJ sueco fue encontrado sin vida el pasado 20 de abril en su hotel en Mascat, Oman. Tenía apenas 28 años. Asvicii e retiró de la música en el 2016 por motivos de salud, debido a la ansiedad que sufría y el consumo excesivo de alcohol. Además había ingresado en varias ocasiones debido a una pancreatitis aguda.