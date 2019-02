El desternillante vídeo de la gobernadora de Nuevo México para responder al muro de Trump

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján Grisham, se ha convertido en toda una 'celebrity' tras su última publicación en Twitter. En un vídeo que se ha hecho viral, muestra su desacuerdo con la construcción del muro que plantea Trump con México de la forma más divertida posible: atravesando paredes.

Se trata de un vídeo que grabó como parte de su campaña en las elecciones de 2018 y que nunca llegó a publicarse. Ahora lo hace como respuesta al discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el muro con México.

"Tanto se dijo esta noche sobre muros...", dijo Grisham en un tuit que rápidamente se hizo viral no solo por el mensaje que traslada sino por la forma, atravesando paredes de yeso laminado. "Es una forma de rechazar esa idea de hacer un muro de tres mil kilómetros. ¿Por qué discutimos sobre cosas que no funcionan que y no tenemos un debate sobre cosas que deberían funcionar?", recalcó en una entrevista.

Tras romper la primera pared, asegura que hay que atravesar con fuerza algunos muros para hacer estos cambios. Mientras le miran varios trabajadores de la construcción, insiste: "Crearé sociedades para reconstruir nuestra infraestructura".

Entre otras ideas y propuestas, habla en una sala donde hay niños de la necesidad de invertir en escuelas y pequeños negocios. "Y esto es lo que opino sobre el muro de Trump", dice mientras corre para romper la lámina con la fotografía del presidente.