Disney renovará 'Los Simpson'

Una de las joyas de la corona de la 21st Century Fox es la serie 'Los Simpson'. Y con la inminente compra por parte de Disney de esta empresa audiovisual, la compañía de Mickey Mouse obtendrá el control sobre la veterana producción de animación, de la que ya ha asegurado su continuidad. Según anuncia 'Variety', Disney renovará las aventuras de la ya mítica familia amarilla dos temporadas más.

Según este portal especializado en el mundo del entretenimiento, las compañías están a punto de cerrar un acuerdo para las dos siguientes entregas de la serie, que serían la 31 y 32, después de más de 650 episodios desde su estreno, en el año 1989.

De todos modos, el futuro de 'Los Simpson' sigue siendo incierto puesto que se desconocen, por el momento, los detalles de la renovación, incluyendo la cadena en la que se emitirán los nuevos episodios.

Además, la serie destaca por sus bromas políticamente incorrectas, que se contraponen a la filosofía "family friendly" de Disney. Algunas polémicas, como la reciente acusación de racismo derivado del personaje Apu, hacen que se cuestione la serie en un entorno políticamente correcto.

Predicciones

Desde las primeras noticias de intención de compra por parte de The Walt Disney Company (hacia el 2017), y tras los indicios del acuerdo de la adquisición de 21st Century Fox (en el 2018), los fans de la serie recordaron el premonitorio episodio 'Cuando criticas a una estrella', estrenado en 1998.

The Walt Disney Company To Acquire 21st Century Fox, Inc: https://t.co/vQHNREhbfd pic.twitter.com/LfwX4q7x6s