Elton John, indemnizado por difamación

El cantante británico Elton John y su marido, David Furnish, recibirán una indemnización del diario 'The Sun' por difamación. Y es que el tabloide británico publicó en febrero del 2016 una información que no les dejaba en buen lugar. El diario afirmaba que el perro del matrimonio había atacado a una niña de 5 años provocándole heridas que le habían dejado el rostro "como si del personaje de terror Freddy Krueger se tratara". El músico y sir y esposo presentaron cargos contra el grupo mediático Mirror Group Newspapers (MGN), al que pertenece el rotativo. 'The Sun' ha aceptado ahora los cargos presentados por la pareja por exagerar el incidente con su mascota.

La abogada de la pareja, Jenny Afia, aseguró que las heridas de la menor no fueron graves y que las acusaciones del periódico eran "falsas y seriamente difamatorias". La historia publicada afirmaba que tanto el cantante como su pareja no se habían preocupado por el estado de salud de la pequeña, extremo que también ha sido negado por la abogada. "Mis defendidos no ignoraron el incidente, sino que le preguntaron en diversas ocasiones cómo se encontraba y cada una de las veces les confirmaron que la niña estaba bien". La abogada ", aseguró Afia, que también se muestra satisfecha porque el periódico haya "aceptado inequívocamente" que esas informaciones eran falsas.

El diario ahora pedirá disculpas a la pareja, deberá indemnizarles por difamación y tendrá que remmbolsarles los costes del procedimiento legal.