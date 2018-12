De negro y con unas zapatillas muy estilosas. Así recibe Eros Ramazzotti (Roma, 1963) en una 'suite' en las alturas del hotel Arts de Barcelona para hablar de su nuevo disco, que ha titulado 'Hay vida' y que le traerá de gira al Palau Sant Jordi el sábado 23 de marzo del año que viene, un día después de actuar en Madrid. Habla pausadamente en italiano. En castellano le cuesta y quiere que se entiendan bien sus palabras, de ahí una intérprete. «En el disco no hay una sola malsonante», asegura orgulloso el eterno embajador del amor.

-¿Le ha cambiado la voz a los 55?

-Sí. No es la voz de los 20 años. Pasé de una voz nasal, una voz de bajo a una voz de mezzonasal, como dice el doctor que me lleva. Pero hay otros muchos cantantes que tienen una voz más nasal que la mía.

-Y se le ve en forma.

-Bueno. Cuando yo empecé hace más de 30 años volaba, pero la gimnasia la hago ahora como mis dos hijos pequeños, Raffaela, que tiene 7 años y GabrioTulio, de 3. Estoy preparando la gira, será un 'tour' bastante largo y tengo que ponerme las pilas. La alimentación es básica.

-Hace unos días actuó en una gala de OT y les aconsejaba a los chicos humildad. Explíquese.

-Es que si alguien aspira a convertirse en artista y ve que no va a llegar no pasa nada por parar, dar un paso atrás y seguir con otra historia. Los 'talent shows' no pueden ser fábricas de hacer músicos. Las discográficas te cogen un par de años, te exprimen y te dejan, y eso no lo digo yo, es una realidad y la sabe cualquiera en este negocio. Si en esos dos años demuestras que tienes una personalidad fuerte, que eres diferente, original y que vales podrás ser alguien conocido. De lo contrario, ya digo, no pasa nada por dar un paso atrás. Es un gesto de humildad.

-Dice que va usted a contracorriente. ¿Por qué?

-En ninguna de las letras de este trabajo hay palabras malsonantes. Porque hoy parece que si haces un disco y no sueltas seis o siete tacos no funciona. Voy a contracorriente.

-En ‘Por las calles las canciones’ nos hace bailar con Luis Fonsi. ¿Cómo fue esa colaboración?

-Pensé que si no funcionaban las baladas o el pop, siempre nos quedaría el reggaeton. No, en serio. Era una canción que ya estaba terminada y nos planteamos compartirla con otro artista. Pensamos en él, se lo propusimos y enseguida nos dijo que sí. Él me llama maestro, no sé por qué. Aquí no acaba la colaboración. Haremos un vídeoclip juntos. Como cantamos al final, viva Puerto Rico e Italia.

-Se refiere en otra letra al ‘capelli bianchi’, a las canas. ¿Orgulloso de conquistar a varias generaciones?

-Yo aún no tengo canas ni coronilla tampoco. [Se toca la cabeza casi rapada] Es bonito para un artista conquistar a varias generaciones, yo creo que ya estoy en la cuarta. Y es importante seguir ahí, sobre todo para alguien como yo al que le costó tanto demostrar que era más que un bello ragazzo, un guapo sin sustancia. La música es lo que me hado la oportunidad de expresarme.

-¿El directo sonará distinto? ¿Pasará como hemos visto con su colega Laura Pausini recientemente, con un espectáculo cañero?

-Sonará distinto, siempre es distinto, pero se oirá mi voz. Yo siempre baso todo en mi voz, en cómo sonarán las canciones. Y después vamos con las luces y todo lo demás que hace grande un concierto. Pero atención. Hoy los espectáculos están demasiado producidos. Si yo cojo unos músicos americanos y unos equipos potentísimos y luego todo está amplificado no lo estoy haciendo bien, No estoy siendo honesto con el que paga su entrada, no sé si me explico.

-Perfectamente. Laura sigue animando por cierto al Milan.

-Y yo a la Juventus.

-¿Ve al Barça haciendo otra vez historia en Europa?

-Veo al Barça muy bien y espero no tener que cruzármelo en la final.

-¿Sigue jugando al fútbol?

-Poco. Juego un partido con veteranos cada 24 de diciembre: el encuentro de Navidad. Espero no lesionarme este año porque tengo una gira por delante que hacer.

-Su hija mayor, Aurora [hija de su primer matrimonio con la exmodelo Michelle Hunziquer] intentó seguir sus pasos en la música y ahora es presentadora de televisión.

-Le gusta el arte y la televisión y tiene buena cabeza. Lo bueno de ella es que se lo hace todo sola. Me pide consejos a veces, pero ella decide.

-La gira empieza en febrero en Múnich ¿Se va a llevar a la familia con usted?

-Mi mujer [Marica Pellegrini] es muy organizada y tendremos momentos para estar juntos.

-¿Se sigue viendo en el futuro cantándo cosas como Te pertenezco como el verde al prado?

-Cantaré lo que me pase por la cabeza, lo que sea, pero en un mundo tan decepcionante, tan superficial, tan vulgar en tantos aspectos, cantar al amor es un refugio, es lo que nos queda, es lo que ayuda a compensar tanto desastre.

-Me han dicho que no le preguntara nada sobre política, pero ¿qué le indigna?

Las mismas cosas que a usted. La gente que muere en el Mediterráneo sin posibilidad de ayuda. El que solo pensemos en nosotros mismos. El racismo, la guerra. La confusión que vivimos no solo en Italia, también en España... ver quién manda en Estados Unidos. Esperemos que todo eso cambie.

-Pese a todo, hay vida.

Exacto. Este disco desprende positividad, que no es lo habitual ahora en la industria discográfica. Yo hace 30 años ya cantaba que no había mucho espacio para la fantasía, claro que no era un rap.