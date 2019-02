Este es el momento en que Risto echa a Espada de 'Chester'

'Chester', el programa de entrevistas de Risto Mejide, vivió posiblemente este domingo su episodio más polémico con la decisión del presentador de expulsar a Arcadi Espada, al que estaba entrevistando, por su negativa a retractarse de sus opiniones sobre las personas con síndrome de Down.

En un momento dado de la entrevista, entró en el plató Rafa, padre de un niño con síndrome de Down, que afirmó ante Espada: “Mi hijo tiene síndrome de Down, que no es una enfermedad, sino una alteración genética. Es un niño feliz.Le gustan las natillas, la tortilla…Su madre y yo sentimos orgullo y emoción cuando por ejemplo él intenta leer. Está aprendiendo y se emociona”.

Acto seguido, añadió: “Mi hijo es español y tiene una serie de derechos. Las personas con síndrome de Down tienen derecho a la educación, a tener un trabajo, a una vida independiente y a tener una asistencia sanitaria sin que nadie se lo eche en cara porque tener una discapacidad. Sobre todo tienen derecho a vivir porque pueden vivir una vida plena”.

EL APLAUSO, PARA RAFA

Este padre quiso explicar el dolor que le produjeron las afirmaciones de Espada en que calificaba a las personas con síndrome de Down de "tontos". Fue entonces cuando el periodista le dijera a Risto "tal vez ha llegado el momento de acabar esta entrevista". A lo que el presentador respondió: “No lo he hecho nunca, pero el que va a acabar esta entrevista soy yo. Adiós. Rafa, el aplauso de este programa, te lo llevas tú”.

La asociación Down España ha agradecido, en un comunicado, "la emotiva intervención de Rafa, como el apoyo y el cariño recibidos hacia nuestro colectivo". "También queremos agradecer a Risto Mejide y al programa Chester su posicionamiento a favor de las personas con síndrome de Down y su apoyo a los derechos del colectivo", ha anadido la entidad.