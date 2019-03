Evan Rachel Wood se hacía cortes en las muñecas para frenar a su maltratador

Evan Rachel Wood, la Dolores de la serie Westworld (HBO), es conocida por hablar sin tapujos sobre la violencia machista que ella misma ha sufrido en sus carnes. Hace un par de años ya explicó en una entrevista en Rolling Stone que fue violada dos veces, por un novio y por el dueño de un bar. Ahora, la joven actriz ha compartido en las redes sociales unas impactantes fotografías con cortes en las muñecas.

"Dos años después de tener una relación abusiva, recurrí a hacerme daño. Cuando mi abusador me amenazaba o me atacaba, me hacía cortes en la muñeca como una manera de desarmarlo. Solo hacía que el abuso parase de manera temporal. En ese momento estaba desesperada por tratar de pararlo y estaba demasiado aterrorizada para irme. #IAmNotOk", ha escrito la heroína del parque temático del lejano oeste futurista.

2 years into my abusive relationship

I resorted to self harm. When my abuser would threaten or attack me, I cut my wrist as a way to disarm him. It only made the abuse stop temporarily. At that point I was desperate to stop the abuse and I was too terrified to leave. #IAmNotOk pic.twitter.com/VtZ1cA7JdB — #EvanRachelWould (@evanrachelwood) 11 de marzo de 2019

Aunque ella no le ha puesto nombre ni apellidos, algunos usuarios de Twitter han señalado al artista Marilyn Manson, con el que la actriz mantuvo una relación, como el maltratador que la dejó derrotada física y psicológicamente.

Evan Rachel Wood ha decidido hablar abiertamente de que estuvo en una relación abusiva, que casualmente coincide con la época en la que estaba con Marilyn Manson, pero por algún motivo la gente no ata cabos. — ℛhenawedd. (@vengersberg) 12 de marzo de 2019

Evan Rachel Wood también ha compartido unas fotos en las que a primera vista está radiante, en una sesión de fotos, para denunciar que no siempre el abuso es visible a primera vista. "El día que hice esta sesión, me sentía muy débil por culpa de esta relación abusiva. Estaba desnutrida, muy deprimida y casi no podía manterme en pie. Me derrumbé y me mandaron para casa", ha rememorado a sus seguidores.

The day of this photoshoot, I was so weakened by an abusive relationship. I was emaciated, severely depressed, and could barely stand. I fell into a pool of tears and was sent home for the day. #IAmNotOk pic.twitter.com/aVUQ1w8ayQ — #EvanRachelWould (@evanrachelwood) 11 de marzo de 2019

Las reacciones se han multiplicado en cascada, y muchas mujeres se han sumado a la etiqueta de NoEstoyBien que ha utilizado la atriz para explicar sus propias experiencias con maltratadores.

I spent my entire childhood unsafe, suffering at the hands of a twisted, evil terrorist in our own house & wondering if my mom would be alive when I got home from school. Before and after escaping, we were re-victimized by those supposed to help. We need to do better. #IAmNotOkay pic.twitter.com/7KGLqtVx6R — Leigh Lewallen (@leighlew3) 11 de marzo de 2019

I feel this. It takes me a lot of time to get comfortable. 💜 most people leave before they get there. https://t.co/40GGsaWYjS — #EvanRachelWould (@evanrachelwood) 12 de marzo de 2019

As a child of 4 years old I was sexually abused by a baby sitter I had, she often used violence against me, used to beat me with shoes and everything she could, now I am 19 and the things she did still cross my head, #IAmNotOk feeling so powerless and there's nothing I can do... — just someone (@RvxGx) 12 de marzo de 2019

DENUNCIA ANTE EL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS

La actriz abanderada del movimiento #MeToo ya denunció en su día que fue violada, por lo que estuvo a punto de suicidarse con tan solo 22 años. "No voy a avergonzarme... No creo en un tiempo en el que la gente tenga que guardar silencio ni un minuto más. No en un mundo en el que tenemos una intolerancia tan flagrante y sexista", explicó el año pasado ante el Congreso de EEUU, adonde acudió para hablar como "actriz, pero también como superviviente de violencia doméstica y abuso sexual".